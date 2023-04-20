網路謠傳女看護照顧阿嬤染猴痘 羅一鈞：已排除

有網友在網路爆料，一名外籍女看護照顧阿嬤也被傳染猴痘。對此，疾管署副署長羅一鈞表示，經台北市衛生局向馬偕醫院了解後，得知網傳外籍看護工罹患猴痘案，為馬偕醫院4月17日通報個案，當時隔離收治在醫院，當日採檢陰性排除猴痘，目前已出院。

網路爆料，外籍女看護出現疑似猴痘症狀到馬偕醫院急診。但該名看護都沒放假，只跟阿嬤在家跟出門買菜，不知道從哪裡傳染的，提醒網友注意擔心猴痘會大流行。

根據疾管署資料，猴痘透過密切接觸確定個案的皮疹、瘡痂、體液造成人與人之間的傳染，例如經由親密接觸性行為，包括口交、肛交或陰道性交，或接觸猴痘患者生殖器，包括陰莖、睾丸、陰唇及陰道或肛門、與猴痘患者進行擁抱、按摩和親吻，以及長時間的面對面接觸等而感染。

羅一鈞日前也強調，目前國內猴痘個案仍以性接觸為主，雖然猴痘病毒可能在環境中被檢出，但主要是在隔離病房中可監測到具活性的病毒，尚未看到透過旅館等造成的案例。

衛福部次長王必勝則表示，依據傳染病防治法，散布不實謠言造成損害有罰則，不僅是新冠肺炎，對各種傳染病，包括猴痘一樣。若有假消息會報警處理，按照情節輕重處理，不要轉傳謠言。