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天狗食日又來了 錯過這次要再等七年

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
天狗食日又來了！今天中午一點左右南部民眾抬頭往天空看，可見難得一見的日偏食現象，受到今年最強春雨系統的影響，缺了一角的太陽不時被厚雲遮蓋。記者劉學聖／攝影
天狗食日又來了！今天中午一點左右南部民眾抬頭往天空看，可見難得一見的日偏食現象，受到今年最強春雨系統的影響，缺了一角的太陽不時被厚雲遮蓋。記者劉學聖／攝影

天狗食日又來了！今天中午一點左右南部民眾抬頭往天空看，可見難得一見的日偏食現象，不過受到今年最強春雨系統的影響，在高雄地區太陽只露臉十分鐘後就被厚厚雲層遮住，不過還是可見這次的日偏食現象，缺了一角的太陽在厚厚的雲層中不時露臉，錯過這次機會要再等7年。

中央氣象局指出，本次日食台灣可見偏食現象，食分最小為「桃園」僅能見到2.9%日面缺角的日偏食，最大為「台東」為6.5%，由於受到天氣系統影響，僅在南部有機會看見，高雄市從中午12時21分左右開始初虧，13時06分發生食甚，即日偏食缺角最大的發生時間，最後於13時49分復圓，最大食分約為5.6%。由於食分不大，若沒有特別注意，不會發現此次的日偏食現象。台灣上次發生日食現象為2020年6月21日，而且是十分罕見的「日環食」奇景，下次台灣能見的日食將發生在7年後，即2030年6月1日的日偏食。

受到今年最強春雨系統的影響，在高雄地區太陽不時露臉，隨後被厚厚雲層蓋住。記者劉學聖／　攝影
受到今年最強春雨系統的影響，在高雄地區太陽不時露臉，隨後被厚厚雲層蓋住。記者劉學聖／　攝影
今天中午一點在高雄地區太陽只露臉十分鐘後就被厚厚雲層蓋住，無法順利觀察日偏食現象。記者劉學聖／攝影
今天中午一點在高雄地區太陽只露臉十分鐘後就被厚厚雲層蓋住，無法順利觀察日偏食現象。記者劉學聖／攝影
今天中午一點在高雄地區太陽只露臉十分鐘後就被厚厚雲層蓋住，無法順利觀察日偏食現象。記者劉學聖／攝影
今天中午一點在高雄地區太陽只露臉十分鐘後就被厚厚雲層蓋住，無法順利觀察日偏食現象。記者劉學聖／攝影
天狗食日又來了！今天中午一點左右南部民眾抬頭往天空看，可見難得一見的日偏食現象，受到今年最強春雨系統的影響，缺了一角的太陽不時被厚雲遮蓋。記者劉學聖／攝影
天狗食日又來了！今天中午一點左右南部民眾抬頭往天空看，可見難得一見的日偏食現象，受到今年最強春雨系統的影響，缺了一角的太陽不時被厚雲遮蓋。記者劉學聖／攝影
天狗食日又來了！今天中午一點左右南部民眾抬頭往天空看，可見難得一見的日偏食現象，受到今年最強春雨系統的影響，缺了一角的太陽不時被厚雲遮蓋。記者劉學聖／攝影
天狗食日又來了！今天中午一點左右南部民眾抬頭往天空看，可見難得一見的日偏食現象，受到今年最強春雨系統的影響，缺了一角的太陽不時被厚雲遮蓋。記者劉學聖／攝影
天狗食日又來了！今天中午一點左右南部民眾抬頭往天空看，可見難得一見的日偏食現象，受到今年最強春雨系統的影響，缺了一角的太陽不時被厚雲遮蓋。記者劉學聖／攝影
天狗食日又來了！今天中午一點左右南部民眾抬頭往天空看，可見難得一見的日偏食現象，受到今年最強春雨系統的影響，缺了一角的太陽不時被厚雲遮蓋。記者劉學聖／攝影
天狗食日又來了！今天中午一點左右南部民眾抬頭往天空看，可見難得一見的日偏食現象，受到今年最強春雨系統的影響，缺了一角的太陽不時被厚雲遮蓋。記者劉學聖／攝影
天狗食日又來了！今天中午一點左右南部民眾抬頭往天空看，可見難得一見的日偏食現象，受到今年最強春雨系統的影響，缺了一角的太陽不時被厚雲遮蓋。記者劉學聖／攝影

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