台南被遺忘了？ 近期最有威力的一波春雨 彭啟明指可惜「這裡」空掉了

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，最強春雨來襲，一個台灣兩個世界，北部已轉晴，中南部正在等待下一波雨勢。

他在「彭博士氣象即時預報」Yahoo TV直播節目時說，對流雨帶已經往南部移動，南部山區留意較大雨勢。晚起至周五逐步緩和，周五轉弱為東北風環境，周五至周日偶有陣雨。下周二有另波鋒面通過，條件略差。下周四起轉晴回溫、天氣轉佳，近期天氣將回歸正常穩定。

彭啟明說，清晨最大的雨勢在苗栗、台中沿海，這次春雨是近期最有威力的一波降雨，不過，南部沒有辦法紓解旱象，「略為紓解一點點，一點點而已」，可能到5月下旬梅雨才回歸正常。

這次為什麼台灣會下很大的雨？彭啟明說，有時像颱風來時會有點像是西南氣流的樣子，但是這次並沒有這麼的大，有一點態勢出來，「這是很難得，很久沒有，整個是西南風的態勢」，北方有高壓，剛好就促成西南風。

彭啟明說，今年春雨真的偏少，就這波比較大一點點。現在有個鋒面正在台灣上空，昨天雷雨區在中部以北，南部有一點點，所以累積雨量不夠大。

他指出，現在閃電對流胞從屏東到高雄、台南、嘉義，整個山區都有大片的對流胞。在山區的話，對水庫的雨量就沒這麼多，不過，山區有降雨，還是有些水會流到水庫的。沒有辦法解決所有的旱象，「至少有五分之一，六分之一，未來多撐幾天，的確是好消息」。

彭啟明說，現在南部降雨已經是最大的時候，下午可能發展起來，比早上多一點點短暫陣雨，但不會太大，「南部有一區塊是空掉的」。至於中部以北可以很好的解除水情壓力。

彭啟明說，之前可能會有很多人看歐洲模式預報，以為可以解除旱象，但不可能只看一個模式，要看地形、西南季風、低層和中高層，在全球模式是看不出來，不能看到影子就開槍。

彭啟明表示，西南風的強風軸有點偏掉了，台灣南部海面的對流可能就只是擦邊通過而已。今天南部有下雨機會，但目前看來不會像北部下那麼多，是陣雨特性，晚上就結束了。今年想要一次全壘打解決南部旱象是看不到的，只有靠短打，希望午後對流在南部趕快起來。

他說，周五慢慢轉乾，周六、日南邊水氣通過，但不是很多，下周一、二轉好。下周二、三有鋒面通過，短暫性陣雨，雨不會像這麼這麼大。下周日之後轉晴回溫。