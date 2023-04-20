聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹市今年首例 東區家禽場蛋雞、蛋鴨異常死亡
新竹市政府動保所今天接獲疑似禽流感個案通報，新竹市東區一處小型家禽養殖戶飼養200多隻放牧蛋雞及蛋鴨等從18日陸續異常死亡；市府產發處今天指出，此案為新竹市今年首例家禽異常死亡病例，目前已完成檢體採樣及啟動相關防治措施，並進行牧場環境清消作業。
竹市動保所說明，該畜牧場位於新竹市東區一處小型家禽養殖戶，主要飼養放牧蛋雞及蛋鴨等於18日開始出現大量死亡，20日獲報後立即派員採樣採樣，相關檢體將送家畜衛生試驗所檢驗確認。已死亡雞隻將依規定進行消毒掩埋，並現場環境消毒，其餘家禽也將進行移動管制。
動保所說明，禽流感主要感染禽鳥，部分特殊亞型雖可感染少數哺乳類動物，但機率極低，一般民眾只要勤洗手、將禽肉蛋類要充分煮熟才食用、不接觸餵飼禽鳥，就不用擔心被傳染。
動保所也呼籲轄內養禽戶提高警覺，落實自主消毒防疫並主動通報疫情，動保所將持續強化禽流感預警監測工作，並將持續加強養禽場防疫工作宣導，加強轄內禽場及周邊道路消毒，嚴防疫情擴散。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言