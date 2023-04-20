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竹市今年首例 東區家禽場蛋雞、蛋鴨異常死亡

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市動保所接獲東區的養殖場疑似禽流感個案通報，進行採樣送驗及環境清消。圖／竹市府提供
新竹市動保所接獲東區的養殖場疑似禽流感個案通報，進行採樣送驗及環境清消。圖／竹市府提供

新竹市政府動保所今天接獲疑似禽流感個案通報，新竹市東區一處小型家禽養殖戶飼養200多隻放牧蛋雞及蛋鴨等從18日陸續異常死亡；市府產發處今天指出，此案為新竹市今年首例家禽異常死亡病例，目前已完成檢體採樣及啟動相關防治措施，並進行牧場環境清消作業。

竹市動保所說明，該畜牧場位於新竹市東區一處小型家禽養殖戶，主要飼養放牧蛋雞及蛋鴨等於18日開始出現大量死亡，20日獲報後立即派員採樣採樣，相關檢體將送家畜衛生試驗所檢驗確認。已死亡雞隻將依規定進行消毒掩埋，並現場環境消毒，其餘家禽也將進行移動管制。

動保所說明，禽流感主要感染禽鳥，部分特殊亞型雖可感染少數哺乳類動物，但機率極低，一般民眾只要勤洗手、將禽肉蛋類要充分煮熟才食用、不接觸餵飼禽鳥，就不用擔心被傳染。

動保所也呼籲轄內養禽戶提高警覺，落實自主消毒防疫並主動通報疫情，動保所將持續強化禽流感預警監測工作，並將持續加強養禽場防疫工作宣導，加強轄內禽場及周邊道路消毒，嚴防疫情擴散。

新竹市動保所接獲東區的養殖場疑似禽流感個案通報，進行採樣送驗及環境清消。圖／竹市府提供
新竹市動保所接獲東區的養殖場疑似禽流感個案通報，進行採樣送驗及環境清消。圖／竹市府提供
新竹市動保所接獲東區的養殖場疑似禽流感個案通報，進行採樣送驗及環境清消。圖／竹市府提供
新竹市動保所接獲東區的養殖場疑似禽流感個案通報，進行採樣送驗及環境清消。圖／竹市府提供

禽流感 新竹 疫情

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