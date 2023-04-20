快訊

2024立委戰／立院拚過半有難度 綠營憂桃園、新北大翻轉

掃射畫面曝！少年衝土城朝當舖連開40多槍 再搭小黃投案

獨／郁方老公找銀行開證明 「曾格爾已涉偽造文書」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外來種斑腿樹蛙入侵花蓮吉安 縣府籲共同移除防堵

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣政府會同林管處、學者專家會勘，確認外來種斑腿樹蛙已入侵吉安。圖／縣府提供
花蓮縣政府會同林管處、學者專家會勘，確認外來種斑腿樹蛙已入侵吉安。圖／縣府提供

花蓮縣政府接獲民眾通報，在吉安也發現外來種斑腿樹蛙，經會同專家會勘，確認已從瑞穗鄉擴大到入侵吉安，將展開移除，並呼籲民眾共同防堵，避免範圍持續擴大。

縣府表示，斑腿樹蛙從2006年起出現在台灣中部縣市，擴散迅速，10年間就遍及本島西部；花蓮則是在2020年首度在瑞穗鄉現蹤。

當時縣府與花蓮林管處、東華大學副教授楊懿如及洄瀾風生態公司合作展開調查，確認只分布在瑞穗鄉，族群量且呈點狀，研判是入侵初期，2021、2022年持續移除，共移除22隻，也持續進行教育宣導。

近日就是一名曾接受縣府輔導參與重要棲地生態服務給付推動計畫的農民向縣府通報，經現勘後確認吉安地區已出現斑腿樹蛙的蹤影。

農業處長陳淑雯表示，斑腿樹蛙喜歡棲息在菜園、竹林等農墾地，隨灌溉溝渠、園藝植物的運送拓展範圍，斑腿樹蛙適應力佳且繁殖力強，每窩卵泡可多達300到700顆卵，牠的蝌蚪還會捕食其他原生蛙類，尤其是布氏樹蛙生存受到嚴重威脅。

農業處表示，斑腿樹蛙入侵吉安，可能危害本土生物多樣性，呼籲民眾若發現，可撥打花蓮縣野生動物保育專線（03）8226050、1999縣民熱線，或是到臉書社團「外來種斑腿樹蛙監測社團」通報。

樹蛙 花蓮 吉安

延伸閱讀

花蓮玉里暗夜車禍 小貨車違規迴轉與轎車碰撞6人傷

看海吃拉麵！花蓮「定置漁場三代目」插旗基隆正濱漁港

清晨5時41分花蓮規模3.6地震 最大震度3級

花蓮玉里鎮兩車對撞車禍 6人受傷送醫

相關新聞

峇里島浮潛意外 台灣遊客緊急送醫仍不治

62歲蕭姓男子昨天在印尼峇里省的珀尼達島（Nusa Penida）浮潛時，被發現沒有意識，緊急送醫仍不治身亡，家屬要求驗...

竹市今年首例 東區家禽場蛋雞、蛋鴨異常死亡

新竹市政府動保所今天接獲疑似禽流感個案通報，新竹市東區一處小型家禽養殖戶飼養200多隻放牧蛋雞及蛋鴨等從18日陸續異常死...

美國新冠疫苗最新接種建議 黃立民：這作法最簡單

國內新冠疫情平緩，但各國對疫情防疫仍不敢吊以輕心。美國食品藥品管理局（FDA）最新宣布，原始武漢病毒株的基礎劑疫苗將要退...

以蛋黃酥換票、要求穿著清涼 文化部：「類黃牛」都罰

以票換票、以物綁票、或者要求買票者穿清涼衣服，算不算黃牛？可不可以處罰？立法院教育及文化委員會今安排審查「文化創意產業發...

春雨倒下來了！嘉義大阿里山區螢火蟲量終於爆增

號稱最強春雨預計帶來豐沛雨水，嘉義山區終於解渴，大阿里山區賞螢預計4月底至5月初將是螢光大爆發期；昨傍晚下雨後，生態達人...

台鐵26日起大改點 三款柴聯自強號舉辦退休列車巡禮

台鐵4月26日起大改點，陪伴國人40年的DR2800/2900/3000型三款柴聯自強號，將榮退交棒EMU3000型新自...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦