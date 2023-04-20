外來種斑腿樹蛙入侵花蓮吉安 縣府籲共同移除防堵

花蓮縣政府接獲民眾通報，在吉安也發現外來種斑腿樹蛙，經會同專家會勘，確認已從瑞穗鄉擴大到入侵吉安，將展開移除，並呼籲民眾共同防堵，避免範圍持續擴大。

縣府表示，斑腿樹蛙從2006年起出現在台灣中部縣市，擴散迅速，10年間就遍及本島西部；花蓮則是在2020年首度在瑞穗鄉現蹤。

當時縣府與花蓮林管處、東華大學副教授楊懿如及洄瀾風生態公司合作展開調查，確認只分布在瑞穗鄉，族群量且呈點狀，研判是入侵初期，2021、2022年持續移除，共移除22隻，也持續進行教育宣導。

近日就是一名曾接受縣府輔導參與重要棲地生態服務給付推動計畫的農民向縣府通報，經現勘後確認吉安地區已出現斑腿樹蛙的蹤影。

農業處長陳淑雯表示，斑腿樹蛙喜歡棲息在菜園、竹林等農墾地，隨灌溉溝渠、園藝植物的運送拓展範圍，斑腿樹蛙適應力佳且繁殖力強，每窩卵泡可多達300到700顆卵，牠的蝌蚪還會捕食其他原生蛙類，尤其是布氏樹蛙生存受到嚴重威脅。

農業處表示，斑腿樹蛙入侵吉安，可能危害本土生物多樣性，呼籲民眾若發現，可撥打花蓮縣野生動物保育專線（03）8226050、1999縣民熱線，或是到臉書社團「外來種斑腿樹蛙監測社團」通報。