美國新冠疫苗最新接種建議 黃立民：這作法最簡單

國內新冠疫情平緩，但各國對疫情防疫仍不敢吊以輕心。美國食品藥品管理局（FDA）最新宣布，原始武漢病毒株的基礎劑疫苗將要退場，建議從未打基礎劑疫苗的人要打疫苗時，應接種次世代疫苗，且於每年秋天接種，一年一劑。國內感染症專家表示，美國此兩項建議與長久以來專家的看法一致，「新冠疫情防疫已比照流感防治策略」。

感染症醫學會名譽理事長、台大兒童醫院感染科主治醫師黃立民說，隨著新冠疫情進展，不斷有新變異株出現，FDA建議民眾接種次世代疫苗，也就是說，必須施打最新、最接近現況，可以預防主要正在流行病毒株的疫苗，未來新冠疫苗將比照流感疫苗，可能由世界衛生組織（WHO）建議，每年如何更改疫苗病毒株，增加疫苗防護力。

「未來不論已打過第五、第六劑疫苗，還是接種的是武漢株疫苗，都不要管它了，一切重新開始，每年接種一次次世代疫苗。」黃立民說，新冠疫情走向流感防治策略，主因是目前對感染流行病防治，全球做的最好的就是流感防治，也是最完善的體系，而比照流感防治是最簡單的。

黃立民指出，目前規劃為每年秋天接種一次新冠次世代疫苗，以預防冬季來臨的疫情，但65歲以上長者、患有多重慢性病等染疫高風險族群，仍有開放每半年接種一次的可能性。

多數國家進入後疫情時代，但近日美國、印度、英國、澳洲、加拿大等國又出現新一波確診潮，此波最新變異株為XBB.1.16、又稱為「大角星」（Arcturus），此變異株源自於Omicron變異株，且認為這是能讓第一代疫苗無防護力的病毒株。

黃立民說，雖然國內新冠疫情平緩，但國際又出現新變異株，代表疫情還沒有過去，各國仍持續觀察新變異株的臨床住院率、重症率及死亡率的嚴重程度，以及人類對此病毒的防護能力，若疫情出現明顯上升情形，這時可能需要關注，各國有可能會考慮爲民眾補打一劑疫苗。

不過，各國對此疫情防疫，大多傾向不要太快做決定，尤其是各國防疫才剛解封不久，不希望立即又恢復嚴格管制，黃立民說，現在就是持續觀察，且新冠病毒株不斷推陳出新，可能每六個月出現一波新疫情，呼籲應做好個人防護，注意勤洗手，進出人潮擁擠場所戴口罩以防感染。