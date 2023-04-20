今天日食登場 氣象局：台灣天候不佳無法見到

今天有日食天文現象，不過，中央氣象局說，目前台灣因天候不佳，無法見到日食狀況，有興趣民眾可連結NASA的直播（ https://www.youtube.com/watch?v=S2U3a1xXv8k ）觀看。

「報天文 - 中央氣象局」臉書粉專說，日食過程為環食-全食環食的混和性日食，台灣不在中心食帶上。

中央氣象局指出，本次日食全程自台灣時間上午9時34分至下午2時59分，歷時5小時又25分鐘。中心食帶通過澳大利亞西北角、東帝汶及印尼群島等部分陸地，能看見日偏食的地區包含台灣、菲律賓、印尼、澳大利亞及部分中南半島地區。

氣象局說，這次日食以台北為例，中午12時34分7秒開始「初虧」，下午1時10分52秒「食甚」，是本次日偏食缺角最大的時候，最後於下午1時46分47秒，缺角自日面東南側消失而「復圓」，全部歷程約1小時12分40秒。

依氣象局的統計資料，全球平均每年約會發生2.38次日食，本世紀全球總計發生224次日食，其中台灣可見41次。下次台灣能見的日食將發生在7年後，即2030年6月1日的日偏食。