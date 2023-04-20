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國人食米量40年來腰斬一半以上 農糧署推廣方便吃飯糰

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
國人食米量大減，農糧署推廣國人方便吃飯糰。記者彭宣雅／攝影
國人食米量大減，農糧署推廣國人方便吃飯糰。記者彭宣雅／攝影

國人飲食西化少吃米，加上這幾年新冠肺炎疫情影響，每人每年的食米量，從民國70年的98公斤，到109年降為44.1公斤，去年再探底為43公斤，近40年來，國人食米量腰斬一半以上。

而今年因為缺水休耕面積約2萬公頃，一期稻作會大幅減少，而市售的白米價格也相對高漲；少吃、多產的趨勢現象，也形成稻米產銷壓力；為了推廣國人多吃米，農委會農糧署推廣吃飯糰，其中選出兩款冠軍飯糰，包括「原氣、元氣鹹豬肉飯糰」和「海瑞貢丸韓式炒飯」飯糰，4月起在超商上市。

農委會農糧署今日舉辦記者會。農糧署長胡忠一表示，疫情期間，大家都吃水餃、下麵，造成食米量降低，目前每人每年食米量為43公斤，舉辦飯糰比賽，希望提升稻米消費量；經過比賽把冠軍飯糰商品化，讓消費者很容易買，在附近超商就能取得；希望除了冠軍飯糰，還有包括10大品牌合作餐飲所製作的飯糰，希望今年能創造200萬個銷售目標，達到10萬公噸稻米消費量。

胡忠一表示，冷凍飯糰一個售價55元，即時飯糰45元，其中包括了一些附加價值，包括生產環境、生態維護，營養健康等，他認為這價格有競爭力。

國人食米量大減，農糧署推廣國人方便吃飯糰。記者彭宣雅／攝影
國人食米量大減，農糧署推廣國人方便吃飯糰。記者彭宣雅／攝影
國人食米量大減，農糧署推廣國人方便吃飯糰。記者彭宣雅／攝影
國人食米量大減，農糧署推廣國人方便吃飯糰。記者彭宣雅／攝影

農糧署 稻米 疫情

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