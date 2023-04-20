桃園檢出4例腸病毒71型 急症人次逾600 社區傳播風險升

桃園市衛生局表示，天氣逐漸轉熱、口罩解禁，全國腸病毒疫情跟著升溫，近期新增1例腸病毒重症，桃園市今年累計也檢出4例腸病毒71型輕症個案；統計近3周單周全市腸病毒健保門急診就診人次分別為530、621及626人次，呈現攀升趨勢。

衛生局說明，5歲以下幼兒若感染腸病毒71型或D68型，可能侵犯神經系統，引發重症風險，提醒民眾，雖然疫情解封仍應提高警覺落實勤洗手，生病不上班、不上課防範腸病毒。依據疾管署資料顯示，目前社區流行的腸病毒型別以克沙奇A型病占比76.8%為主，腸病毒D68占比20.7%及伊科病毒2.4%次之，顯示社區已有多種型別腸病毒。衛生局呼籲家長，外出返家應洗手更衣後再接觸幼童，避免將社區腸病毒帶回家中，家中幼童出現相關症狀，如發燒、口腔潰瘍、手腳出現紅疹及水泡時請儘速就醫診斷，學幼童如經醫師診斷感染腸病毒時，應立即通知校（園）方，務必落實生病不上學，勿至補習班、安親班或其他擁擠的公共場所活動且與家中其他幼童適度隔離，以降低交叉感染的機會，保護自身、同學及家人健康。

衛生局提醒國小、幼兒園及托嬰中心等機構，針對學童常接觸的門把、桌椅、玩具、室內遊戲等環境，以500PPM稀釋漂白水定期消毒，並落實工作人員及幼童的手部衛生及健康監測，加強教育工作人員了解腸病毒的傳染方式、感染常見症狀及預防方式等，降低高風險場域的傳播。

家長如果發現幼童出現持續發燒、嗜睡、意識不清、活動力下降、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆，儘速送往桃園市5家腸病毒重症責任醫院：林口長庚醫院、聖保祿醫院、衛福部桃園醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院，以獲得妥善治療，降低重症發生的機會。民眾有相關問題，可至衛生局網站http://dph.tycg.gov.tw/查詢，或撥打衛生局24小時防疫專線：0800033-355。