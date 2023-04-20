大雨來襲前三名累積雨量出爐 首颱「珊瑚」最快晚間成颱

中央氣象局上午統計，昨日至目前累積雨量，苗栗縣泰安鄉總累積量值381.5毫米、台中市外埔區224.5毫米、新竹縣五峰鄉214.5毫米，分別為前三名。另外，彰化縣福興鄉、苗栗縣泰安鄉也有短延時強降雨情況，分別為1小時108.5毫米、3小時153.0毫米。

中央氣象局提醒，今天降雨最劇烈，強降雨易引發積淹水、坍方、落石，路面溼滑，能見度差，注意安全。

另外，中央氣象局今天發布熱帶性低氣壓形成訊息，20日8時的中心位置在關島東南東方海面，以每小時16公里速度，向北北西進行。中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒 23 公尺。

中央氣象局表示，目前熱帶低壓距離台灣約4200公里遠，雖然有機會形成颱風今年第1號颱風「珊瑚」，但壽命不長，可能過了關島後就消散，對台灣沒影響。

未來24小時降雨預測。圖／中央氣象局提供

中央氣象局提醒，周四降雨最劇烈，強降雨易引發積淹水、坍方、落石，路面溼滑，能見度差，注意安全。圖／中央氣象局提供

一周天氣趨勢。圖／中央氣象局提供

今天累積雨量情形。圖／中央氣象局提供