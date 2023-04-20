快訊

台大醫院內拍片遭控「只想當網紅」 女實習生怒告男醫師結果出爐

日本女團頻遭粉絲騷擾 他指關鍵問題是這個

ASTRO文彬驟逝粉絲超衝擊 2周前求救訊息曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嫌鹽酥雞少！老闆「加贈餐點+退費」仍被狂刷負評 網友力挺留五星幫「補血」

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
新竹一家鹽酥雞遇上客人狂刷負評（非當事鹽酥雞），引來網友刷五星「補血」力挺。圖／聯合報系資料照片。
新竹一家鹽酥雞遇上客人狂刷負評（非當事鹽酥雞），引來網友刷五星「補血」力挺。圖／聯合報系資料照片。

奧客退散！新竹一間鹹酥雞遇上飯店住客點640元外送，老闆親送後接到客人來電說，「640怎麼鹹酥雞、魷魚、雞蛋豆腐這麼少？」，還上網狂刷一星負評。老闆為了維持商譽跟評價，委曲求全主動加贈餐點又退費，提出希望刪除一星的要求，但客人收下加贈餐點跟退費，負評還是沒刪。

事發之後，有自稱常客的民眾替店家抱不平而上網爆料，並交代整個事件經過，同時質疑刷負評的客人「這樣欺負老實做生意的人對嗎？」；老闆無奈之餘，也在負評上留言：「640元已經退還給你們了，請你們高抬貴手，將評論刪除。可能你們比較少吃外食，不知道現在原物料通漲多嚴重。」老闆感嘆：「640錢你們也收走了，東西也吃了，怎麼還不刪除評論，難道你們真的是專門騙吃騙喝的嗎？」

消息擴散後，引來不少網友選擇力挺店家，主動幫老闆刷五星「補血」，「看到有人莫名其妙無緣無故地給一星好評，我就突然好想給店家五星評價」、「店家加油」、「佛心店家，推」、「第一次看到640元也要騙的，是多窮啊～笑死」。但也有網友表示，「有去翻了一下評論，看到都是『份量少』居多」；「這些人的舉動不可取，但份量偏少是否屬實呢？」

店家主動「加贈餐點+退費」處理，負評還是沒刪。圖／摘自新竹爆料公社臉書社團。
店家主動「加贈餐點+退費」處理，負評還是沒刪。圖／摘自新竹爆料公社臉書社團。

老闆 退費

延伸閱讀

奧客嫌量太少！刷1星負評還吃「雙份霸王餐」 常客發聲挺老闆

「老先覺、潮味決」滿額9折！吉哆火鍋抽「免費吃1年」

手搖控衝！4家手搖飲優惠1次收，買一送一、外送優惠統統有，甜品控必吃「宇治金時」新登場

幫抓1.8m猛毒蛇王拒付3000服務費！他氣炸把蛇丟回原地 奧客秒掏錢跪求重抓

相關新聞

嫌鹽酥雞少！老闆「加贈餐點+退費」仍被狂刷負評 網友力挺留五星幫「補血」

奧客退散！新竹一間鹹酥雞遇上飯店住客點640元外送，老闆親送後接到客人來電說，「640怎麼鹹酥雞、魷魚、雞蛋豆腐這麼少？...

哈根達斯雪糕買3送3！萊爾富限時這5天快囤貨 迷你杯任選第2件6折

哈根達斯囤貨的時機又來啦！萊爾富自4月24日至4月28日連續5天，祭出超商獨家，售價115元的「哈根達斯指定雪糕買3送3...

三星名廚Thomas Bühner唯一餐廳落腳大直 4/26開幕

Fine Dining該有多「Fine」？來自德國奧斯納布魯克（Osnabrück）、所屬「La Vie」餐廳自2011...

高空品嘗米其林三星！「頤宮X華航」經濟艙美饌立高標

台灣唯一五度蟬聯米其林三星的頤宮中餐廳，將首度躍登高空，攜手中華航空驚豔國際旅客。由頤宮中餐廳行政主廚陳偉強親自操刀，設...

「老先覺、潮味決」滿額9折！吉哆火鍋抽「免費吃1年」

隨著母親節將至，「錢都日式涮涮鍋」新推出「寵愛媽咪和牛海鮮雙人套餐」，讓媽媽一次可以品嚐海陸雙重享受。「吉哆火鍋百匯」則...

中和人衝2號店！人氣豬排蓋飯專賣「KATSU鑫」插旗四號公園，還有傳說中的「開幕限定商品」

2號店開幕！位於台北捷運中山站附近的「KATSU鑫熟成豬排蓋飯」擁有超高人氣，店內招牌「豬排蓋飯」受到許多饕客喜愛。先前也傳出2號店的好消息，現在終於開始營運與大家見面，店址位在中和四號公園旁，目前僅

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦