嫌鹽酥雞少！老闆「加贈餐點+退費」仍被狂刷負評 網友力挺留五星幫「補血」

奧客退散！新竹一間鹹酥雞遇上飯店住客點640元外送，老闆親送後接到客人來電說，「640怎麼鹹酥雞、魷魚、雞蛋豆腐這麼少？」，還上網狂刷一星負評。老闆為了維持商譽跟評價，委曲求全主動加贈餐點又退費，提出希望刪除一星的要求，但客人收下加贈餐點跟退費，負評還是沒刪。

事發之後，有自稱常客的民眾替店家抱不平而上網爆料，並交代整個事件經過，同時質疑刷負評的客人「這樣欺負老實做生意的人對嗎？」；老闆無奈之餘，也在負評上留言：「640元已經退還給你們了，請你們高抬貴手，將評論刪除。可能你們比較少吃外食，不知道現在原物料通漲多嚴重。」老闆感嘆：「640錢你們也收走了，東西也吃了，怎麼還不刪除評論，難道你們真的是專門騙吃騙喝的嗎？」

消息擴散後，引來不少網友選擇力挺店家，主動幫老闆刷五星「補血」，「看到有人莫名其妙無緣無故地給一星好評，我就突然好想給店家五星評價」、「店家加油」、「佛心店家，推」、「第一次看到640元也要騙的，是多窮啊～笑死」。但也有網友表示，「有去翻了一下評論，看到都是『份量少』居多」；「這些人的舉動不可取，但份量偏少是否屬實呢？」