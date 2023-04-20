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市區綠鬣蜥現蹤 嘉市府：撥打1999民眾不要自行捕捉

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
有市民拍在市區排水溝拍到2隻綠鬣蜥放上社群媒體，好奇右邊那隻體色特別通綠。圖／翻攝臉書
有市民拍在市區排水溝拍到2隻綠鬣蜥放上社群媒體，好奇右邊那隻體色特別通綠。圖／翻攝臉書

全台綠蜥蜴大量繁殖，嘉義市民近來在市區發現綠鬣蜥蹤跡，且就在住家水溝裡附近，市民感到新奇，但也覺得這物種適應環境良好。嘉義市農林畜牧科表示，民眾遇到時不要自行捕捉，可撥打1999專線，市府即會派員前往捕捉移除。

曾是熱門寵物的綠鬣蜥隨著民眾棄養反而成了危害環境的外來物種，截至去年底，全台灣綠鬣蜥移除數量已接近10萬隻。嘉義縣農業處表示，在嘉義地區有1萬隻左右，目前以中埔鄉、水上鄉出現綠鬣蜥野生族群最多。去年嘉義大學協助嘉義縣政府培訓成立全台首支綠鬣蜥移除大隊。

嘉義市近來也有民發現綠鬣蜥蹤跡，民眾在嘉義大學林森校區旁維新路大水溝拍到2隻綠鬣蜥舖上社群網站，有好奇的網友立馬跑去查看，果然很容易拍錄下綠鬣蜥活動生態放到網站分享，感到綠鬣蜥似很適應環境。

嘉大生物資源學系助理教授陳宣汶看過照片後表示，是綠鬣蜥沒錯，其體色會受到性別、發育狀況與環境背景顏色影響，顏色從偏灰、偏綠、偏橘都有。綠鬣蜥喜歡在水域附近，過去在嘉義地區以八掌溪兩岸最常發現。照片看來，這2隻綠鬣蜥也是在排水溝附近，雖然是比較位於市中心，但是並不算特別異常。

陳宣汶表示，綠鬣蜥雖是有害外來物種，但仍屬一般類野生動物，在野外環境要捕捉仍需要主管機關許可。建議一般民眾在野外發現綠鬣蜥可以撥打主管機關的便民專線，通報後由主管機關派專人前往處理。

嘉義市農林畜牧科表示，去年通報29件，捕捉11隻，今年以來通報15件，捕捉9隻，民眾可以撥打1999專線，會派專人捕捉移除。

綠鬣蜥 嘉義 主管

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