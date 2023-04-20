石門水庫雨水進帳 可望水位回升至40%穩定供水到這月

桃園這2天大雨炸裂，不僅平地有雨，對於集水區水量進帳也不無小補，水利署北區水資局表示，這2天入流量大於出流量，水位可望回升至40%以上，預估石門水庫可穩定供水至6月底，但仍請民眾節約用水。

北水局指出，石門水庫因這波鋒面從昨天累計至今上午9時許，為石門水庫帶來近50毫米降雨量，預估為石門水庫增加入流量300萬噸，目前水位226.85公尺，蓄水量接近8000萬立方公尺，蓄水率38.8%。入流量大於出流量，水庫水位持續緩慢上升中，預估這波降雨持續到下午或明日，相信對石門水庫水情幫助有明顯效果，預估蓄水率應可回升到40%以上。

北水局說，除集水區降雨挹注外，平地農作部分也由降雨水量供應，石門水庫停止相關供水作業，桃園、石門2管理處也加強相關河川雨水供灌。至於石門水庫支援新竹地區供灌，因新竹降雨明顯，目前上坪堰和隆恩堰都在溢流中，因此支援水量由每天18萬噸降到10萬噸，後續會依水情狀況調配供應。

北水局指出，預估這波降雨後，石門水庫可以穩定供水到6月底，請民眾安心，但仍呼籲大眾務必持續節約用水，讓水庫水情維持下去。