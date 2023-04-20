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搶到ANA BUG票一動作還可退9萬！旅遊達人教戰：改出發地 「買明天就走的票」

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搶到ANA BUG票一動作還可退9萬 旅遊達人教戰：改出發地 買明天走

聯合新聞網／ 綜合報導
ANA BUG票因官網價格出包，導致價格錯亂，有旅遊達人教戰如何使用BUG票還可退費。圖為停放在羽田機場的ANA班機。美聯社
ANA BUG票因官網價格出包，導致價格錯亂，有旅遊達人教戰如何使用BUG票還可退費。圖為停放在羽田機場的ANA班機。美聯社

日航全日空ANA近日因越南官網標價出包，導致許多消費者以台幣1萬元的價格，就能訂從雅加達出發飛抵北美各大主要城市的商務艙機票，而頭等艙價值20多萬元的機票，也因標錯價格瞬間變成只要台幣3萬多元，引起不少網友瘋搶成功。

針對ANA BUG票事件，旅遊達人虎咪在臉書示出教戰文，指出該BUG票可更改出發地點，或許還能退回兩相比較之後的價差，以松機出發為例，若改為台北為出發地，還能退4000萬越南盾(約5萬元台幣)；也有購買不同價格或改選其他國家為出發地的 ANA BUG票旅客表示，「按退票竟給代金劵」、「改了變成要退9萬給我」、「改好了結果退我2萬多」。

但根據ANA官方日前公布的訊息表示，雖然全數BUG票是認賠的情況，但機票不能更改或退訂，也無法購買其他服務。有旅客也發現，在4月18日前更改機票的旅客的確可以更改也仍舊算數，但有民眾在19日致電ANA客服，表示19日之後基本上已無法變更。

文末虎咪還表示，有人詢問她如何保證BUG票旅客能飛得成，讓她笑言：「買明天就走的票」。她也呼籲，已持有BUG票的旅客不要再頻繁致電ANA，「因為問越多，只會讓航空公司不想honor」。

虎咪也提醒大家，持有BUG票的旅客不要先訂不可更改的旅館，也不要開始與同行者規劃旅程。她坦言，其實BUG機票「真的可能比你們的感情還脆弱」，根據《彭博社》報導，目前ANA從先從打算認賠的態度，已轉變為「正在考慮中」，但近期要出發的BUG機票原則上仍會放行，視為有效。

ANA 日本 機票

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