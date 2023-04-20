最新雞蛋產銷資訊曝光 產蛋雞略增18萬隻、日產蛋量增500箱
根據農委會最新雞蛋產銷資訊，本周產蛋雞隻數為3073萬隻，比上周略增18萬隻，日產蛋量11萬2000箱（每箱200顆），比上周略增500箱，缺蛋狀況比上周略微回升，但距離日供應消費量12萬4000箱，仍有不小距離。
根據農委會公布的資料顯示，洗選場洗選噴印進貨量3806萬顆，比上周3069萬顆增加737萬顆、24%，洗選噴印的數量為1618萬顆，也比上周1526萬顆略為回升，但仍處於相對低檔。
而根據台灣蛋雞事業督導委員會的日報表顯示，從北到南由雞蛋「嚴重不足」恢復為「稍嫌不足」，而零售市售箱蛋也少了排隊購買的景象，原本每斤零售價格破百，也逐漸恢復百元以下，消費者也反映，超市盒裝蛋相對較容易買到。
業者分析，清明連假後，消費趨緩、疲乏得非常明顯，加上大量進口蛋供應市場，原本外面箱蛋喊價每箱1400元、1500元得黑市價格，市況也略有回跌；但若要真正能夠國產雞蛋因應需求，現在還不行。
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