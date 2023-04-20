昨晚鋒面更接近 鄭明典：對流胞移入陸地發展了

西部歷經雷聲隆隆的一夜，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，再看雨型和地形的關聯，昨晚持續很久的一條雨帶，主要雨帶在海面上。

鄭明典用圖解方式解說，他指出，雙箭頭指示的地方是最高累積雨量的區域。接下來找一個模式模擬出來最近似的雨型的個案，只是看雨型，時間和觀測並不相同，然後看這個模式對應的氣流特徵。看850百帕的氣流，因為這層附近的水氣通量最大，通常這是最能代表降雨系統的水氣來源的層場。

鄭明典說，從氣流走向，很明顯地看到外圍氣流為圍繞山，而近中央的氣流則是遇到地形後轉向往北。往北的氣流擠向北邊相對直行的氣流就產生輻合，這個輻合提供額外的舉升作用產生和地形相關的對流帶。昨晚鋒面更接近，鋒前的舉升有利部分氣流越山，於是對流胞就移入陸地上發展了。

氣象局說，今、明兩天鋒面逐漸通過，北部及東北部天氣稍轉涼；今天西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨；明天中南部、東部、東南部地區及澎湖有短暫陣雨或雷雨，清晨並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨。