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旺盛對流胞逼近台灣 專家：中部以南降雨將比昨天更劇烈

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
除了海峽北部仍有對流系統發展外，沿著強風軸在台灣西南方海域到廣東海面陸續都有較旺盛的對流胞發展，今天有機會接近台灣，中部以南到南部地區的降雨將預期會比昨天明顯許多。記者劉學聖／攝影
除了海峽北部仍有對流系統發展外，沿著強風軸在台灣西南方海域到廣東海面陸續都有較旺盛的對流胞發展，今天有機會接近台灣，中部以南到南部地區的降雨將預期會比昨天明顯許多。記者劉學聖／攝影

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，昨天顯著春雨第一天，鋒前西南風強風區位置較偏北，降雨跟著比較偏向中北部，入夜後隨著強風軸的位置逐漸往南壓。除了海峽北部仍有對流系統發展外，沿著強風軸在台灣西南方海域到廣東海面陸續都有較旺盛的對流胞發展，今天有機會接近台灣，中部以南到南部地區的降雨將預期會比昨天明顯許多。

不過，他說，隨著中高層短波槽東移加深，配合低層低壓氣旋發展，鋒面的位置今天白天將會很快速的向南推進，今天晚間就將來到巴士海峽上，西南風強風軸上發展的對流系統移動路徑也可能往南偏，最後能夠帶來多少降雨仍值得觀察。

吳聖宇說，當大家都在注意春雨鋒面降雨的時候，日本氣象廳默默對於位在遠洋低緯度海面的熱帶擾動92W發布了颱風形成預警，JTWC也將它升格為TD-01W，中央氣象局隨後跟進也升格為熱帶性低氣壓，不排除有機會發展為今年第1個颱風珊瑚。上一個熱帶低壓最終因為環境因素未能成颱，這一個未來的發展情況值得繼續觀察。

氣象局說，目前太平洋地區有1個熱帶性低氣壓（T.D.），中心位置在關島東南東方海面，以每小時31公里速度，向北北西進行。有發展為輕度颱風的趨勢。

颱風 氣象局

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