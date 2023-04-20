「雷聲隆隆的一夜」 中彰苗大雷雨 慎防劇烈降雨雷擊

西部持續豪雨、大雨，中央氣象局今天上午6時33分發布彰化縣、苗栗縣、台中市大雷雨即時訊息，持續時間至上午8時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，雷聲隆隆的一夜。

大雷雨即時訊息示警區域：

苗栗縣苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉。

台中市中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、東勢區、大甲區、清水區、沙鹿區、梧棲區、后里區、神岡區、潭子區、大雅區、新社區、石岡區、外埔區、大安區、烏日區、大肚區、龍井區、霧峰區、太平區、大里區。

彰化縣彰化市、鹿港鎮、和美鎮、線西鄉、伸港鄉、福興鄉、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、溪湖鎮、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、二林鎮、芳苑鄉。

鋒面影響，氣象局持續發布豪雨特報，今天苗栗縣、台中市、彰化縣有局部大雨或豪雨發生的機率，台南以北地區及澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，期待能幫南部多帶來雨勢，「西南風要維持住啊，多撐久一點」，抗旱和防汛就在一線之間，請大家提高警覺。