快訊

演唱會變出殯日！韓星文彬「媽媽生日前身亡」 粉絲心碎

獨／雨勢猛烈惹禍！ 苗栗大雨影響 高鐵北上延誤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「雷聲隆隆的一夜」 中彰苗大雷雨 慎防劇烈降雨雷擊

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
鋒面影響，氣象局持續發布豪雨特報，今天苗栗縣、台中市、彰化縣有局部大雨或豪雨發生的機率，台南以北地區及澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。記者侯永全／攝影
鋒面影響，氣象局持續發布豪雨特報，今天苗栗縣、台中市、彰化縣有局部大雨或豪雨發生的機率，台南以北地區及澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。記者侯永全／攝影

西部持續豪雨、大雨，中央氣象局今天上午6時33分發布彰化縣、苗栗縣、台中市大雷雨即時訊息，持續時間至上午8時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，雷聲隆隆的一夜。

大雷雨即時訊息示警區域：

苗栗縣苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉。

台中市中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、東勢區、大甲區、清水區、沙鹿區、梧棲區、后里區、神岡區、潭子區、大雅區、新社區、石岡區、外埔區、大安區、烏日區、大肚區、龍井區、霧峰區、太平區、大里區。

彰化縣彰化市、鹿港鎮、和美鎮、線西鄉、伸港鄉、福興鄉、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、溪湖鎮、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、二林鎮、芳苑鄉。

鋒面影響，氣象局持續發布豪雨特報，今天苗栗縣、台中市、彰化縣有局部大雨或豪雨發生的機率，台南以北地區及澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，期待能幫南部多帶來雨勢，「西南風要維持住啊，多撐久一點」，抗旱和防汛就在一線之間，請大家提高警覺。

氣象局 豪雨 大雷雨

延伸閱讀

星宇、長榮3架班機遭遇雷擊 安全降落無大礙

影／雷擊好嚇人！彰化線西鄉一處電表爆出火團 消防員緊急撲滅

雷神索爾發威！ 台中大雅高壓線路遭雷擊 整條街停電「民眾摸黑用餐」

彰化雷雨交加釀災情 雷擊起火、樹倒阻斷交通

相關新聞

獨／雨勢猛烈惹禍！ 苗栗大雨影響 高鐵北上延誤

猛烈雨勢不斷，民眾爆料，她今晨要搭台灣高鐵北上，因為苗栗大雨影響，宣布延誤5分鐘。

豪雨特報！彰化縣大雷雨「國家級警報」 今天雨彈續炸西部 首颱將生成

中央氣象局發布豪雨特報，鋒面影響，今天苗栗縣、台中市、彰化縣有局部大雨或豪雨發生的機率，台南以北地區及澎湖有局部大雨發生...

旺盛對流胞逼近台灣 專家：中部以南降雨將比昨天更劇烈

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，昨天顯著春雨第一天，鋒前西南風強風區位置較偏北，降雨跟著...

痘痘、雙下巴、膚色不均 口罩戴出3大臉部問題

口罩令解封，民眾生活幾乎回到過往常態，大家開始用真面目示人，美麗商機發熱。北投健康管理醫院美容醫學中心主治醫師黃志宏表示...

星宇、長榮3架班機遭遇雷擊 安全降落無大礙

鋒面接近，雨勢日漸明顯，星宇航空1架飛往曼谷班機、長榮航空2架飛往香港班機，飛行途中遭雷擊，班機後續順利降落機場，飛機進...

明天「穀雨」到！今年最衰4生肖 做好1件事可望轉運

明天（20日）節氣進入「穀雨」，也是春天最後一個節氣，民俗專家廖大乙說，天降甘霖現生機，肖兔、雞、鼠、馬者因正偏沖太歲致...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦