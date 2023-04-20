快訊

演唱會變出殯日！韓星文彬「媽媽生日前身亡」 粉絲心碎

獨／雨勢猛烈惹禍！ 苗栗大雨影響 高鐵北上延誤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

豪雨特報！彰化縣大雷雨「國家級警報」 今天雨彈續炸西部 首颱將生成

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象局發布豪雨特報，鋒面影響，今天苗栗縣、台中市、彰化縣有局部大雨或豪雨發生的機率，台南以北地區及澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。記者侯永全／攝影
中央氣象局發布豪雨特報，鋒面影響，今天苗栗縣、台中市、彰化縣有局部大雨或豪雨發生的機率，台南以北地區及澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。記者侯永全／攝影

中央氣象局發布豪雨特報，鋒面影響，今天苗栗縣、台中市、彰化縣有局部大雨或豪雨發生的機率，台南以北地區及澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。

豪雨：苗栗縣、台中市、彰化縣。大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、澎湖縣。

氣象局發布彰化縣大雷雨即時訊息，並針對彰化縣二林鎮、彰化縣芳苑鄉、彰化縣鹿港鎮、彰化縣福興鄉、彰化縣埔鹽鄉發布災防告警訊息。

氣象局說，目前太平洋地區有1個熱帶性低氣壓（T.D.），中心位置在關島東南東方海面，以每小時31公里速度，向北北西進行。有發展為輕度颱風的趨勢。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，昨晚8時於鵝鑾鼻東南方約4500公里海面上有熱帶性低氣壓TD02生成，以時速26公里向北北西方向進行，不排除發展為今年第1號颱風珊瑚（Sanvu）。預估周末期間即在海面上減弱趨於消散，生命期內不接近東亞陸地、對作業海域天氣及風浪無影響。

目前太平洋地區有1個熱帶性低氣壓（T.D.），中心位置在關島東南東方海面，以每小時31公里速度，向北北西進行。有發展為輕度颱風的趨勢。圖／氣象局提供
目前太平洋地區有1個熱帶性低氣壓（T.D.），中心位置在關島東南東方海面，以每小時31公里速度，向北北西進行。有發展為輕度颱風的趨勢。圖／氣象局提供

今、明兩天鋒面逐漸通過，北部及東北部天氣稍轉涼；西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨；明天中南部、東部、東南部地區及澎湖有短暫陣雨或雷雨，清晨並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨。

溫度方面，今天由於各地陸續轉為陰雨天，氣溫也會稍轉涼，其中又以北部及東北部轉涼較明顯；預測中部以北、東北部及東部低溫21、22度，南部及東南部23、24度；高溫方面，中部以北、東北部及東部約25、26度，南部及東南部約28、29度。

明天鋒面逐漸離開，仍有殘存水氣，中南部、東部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，尤其清晨也可能有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨，白天之後雨勢可望稍緩。

周六、周日環境場為微弱東北風，華南地區依然有殘留水氣往東移出，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

下周一各地為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。下周二另一鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣又再稍轉涼；迎風面北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

下周三受東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，北部及東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。27日至29日東北季風逐漸減弱，北部山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

豪雨 颱風

延伸閱讀

彰化去年約38億元不動產 公告期滿未辦繼承權益恐受損

陸駁向烏克蘭戰場出口無人機 批造謠抹黑

雷神索爾發威！ 台中大雅高壓線路遭雷擊 整條街停電「民眾摸黑用餐」

雨勢愈晚愈明顯！明天氣不穩迎局部豪雨 「這天」鋒面遠離

相關新聞

獨／雨勢猛烈惹禍！ 苗栗大雨影響 高鐵北上延誤

猛烈雨勢不斷，民眾爆料，她今晨要搭台灣高鐵北上，因為苗栗大雨影響，宣布延誤5分鐘。

豪雨特報！彰化縣大雷雨「國家級警報」 今天雨彈續炸西部 首颱將生成

中央氣象局發布豪雨特報，鋒面影響，今天苗栗縣、台中市、彰化縣有局部大雨或豪雨發生的機率，台南以北地區及澎湖有局部大雨發生...

旺盛對流胞逼近台灣 專家：中部以南降雨將比昨天更劇烈

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，昨天顯著春雨第一天，鋒前西南風強風區位置較偏北，降雨跟著...

痘痘、雙下巴、膚色不均 口罩戴出3大臉部問題

口罩令解封，民眾生活幾乎回到過往常態，大家開始用真面目示人，美麗商機發熱。北投健康管理醫院美容醫學中心主治醫師黃志宏表示...

星宇、長榮3架班機遭遇雷擊 安全降落無大礙

鋒面接近，雨勢日漸明顯，星宇航空1架飛往曼谷班機、長榮航空2架飛往香港班機，飛行途中遭雷擊，班機後續順利降落機場，飛機進...

明天「穀雨」到！今年最衰4生肖 做好1件事可望轉運

明天（20日）節氣進入「穀雨」，也是春天最後一個節氣，民俗專家廖大乙說，天降甘霖現生機，肖兔、雞、鼠、馬者因正偏沖太歲致...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦