豪雨特報！彰化縣大雷雨「國家級警報」 今天雨彈續炸西部 首颱將生成

中央氣象局發布豪雨特報，鋒面影響，今天苗栗縣、台中市、彰化縣有局部大雨或豪雨發生的機率，台南以北地區及澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。

豪雨：苗栗縣、台中市、彰化縣。大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、澎湖縣。

氣象局發布彰化縣大雷雨即時訊息，並針對彰化縣二林鎮、彰化縣芳苑鄉、彰化縣鹿港鎮、彰化縣福興鄉、彰化縣埔鹽鄉發布災防告警訊息。

氣象局說，目前太平洋地區有1個熱帶性低氣壓（T.D.），中心位置在關島東南東方海面，以每小時31公里速度，向北北西進行。有發展為輕度颱風的趨勢。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，昨晚8時於鵝鑾鼻東南方約4500公里海面上有熱帶性低氣壓TD02生成，以時速26公里向北北西方向進行，不排除發展為今年第1號颱風珊瑚（Sanvu）。預估周末期間即在海面上減弱趨於消散，生命期內不接近東亞陸地、對作業海域天氣及風浪無影響。

目前太平洋地區有1個熱帶性低氣壓（T.D.），中心位置在關島東南東方海面，以每小時31公里速度，向北北西進行。有發展為輕度颱風的趨勢。圖／氣象局提供

今、明兩天鋒面逐漸通過，北部及東北部天氣稍轉涼；西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨；明天中南部、東部、東南部地區及澎湖有短暫陣雨或雷雨，清晨並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨。

溫度方面，今天由於各地陸續轉為陰雨天，氣溫也會稍轉涼，其中又以北部及東北部轉涼較明顯；預測中部以北、東北部及東部低溫21、22度，南部及東南部23、24度；高溫方面，中部以北、東北部及東部約25、26度，南部及東南部約28、29度。

明天鋒面逐漸離開，仍有殘存水氣，中南部、東部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，尤其清晨也可能有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨，白天之後雨勢可望稍緩。

周六、周日環境場為微弱東北風，華南地區依然有殘留水氣往東移出，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

下周一各地為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。下周二另一鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣又再稍轉涼；迎風面北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

下周三受東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，北部及東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。27日至29日東北季風逐漸減弱，北部山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。