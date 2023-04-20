遠東建築獎古蹟參訪二部曲 徐旭東：大稻埕是台灣的DNA

遠東建築獎昨舉辦「古蹟參訪二部曲—大稻埕風華再現」，數十位民眾在行政院文化獎得主李乾朗、「建築偵探」李清志等學者專家的講解與導覽下，深入探訪大稻埕的百年風華。遠東集團董事長徐旭東也出席聆聽，回憶起半世紀前以「推銷員」的身分進入大稻埕的富商宅第，讚嘆「大稻埕的風華不曾消失」。他認為，大稻埕代表的老街、老市場，「是台灣DNA的一部分」，必須好好保存。

遠東建築獎邁入第25年，持續提倡建築的突破與創新。遠東集團徐元智紀念基金會與遠東百貨合作，去年於台北孔廟及台北保安宮舉辦古蹟參訪首部曲，吸引近600名民眾參與，今年持續推動「古蹟參訪月」二部曲，16場吸引逾500名民眾參與，讓民眾透過親身參訪體驗台灣傳統建築之美。

大稻埕顧名思義，最早只是片曬穀場，清代中晚期開始發展。一場「頂下郊拼」把打輸的福建同安移民從艋舺趕到大稻埕，加上河航的便利，大稻埕就此走向繁華。當艋舺仍保守排拒洋人的時候，大稻埕卻開設洋行讓外國領事館進駐，加上台灣首任巡撫劉銘傳將大稻埕闢為商業區、並指定為外國人的居住地，勸請當時的首富林維源、李春生等人投資興建洋樓。大稻埕因此有了台北第一條洋樓街。美國領事館、外資的德記洋行、怡和洋行、德記洋行等都曾設址於此。

在「台灣古蹟仙」林衡道外孫、古蹟導覽專家林嘉澍的帶領下，民眾走訪屈臣氏大藥房、李春生紀念教會、陳天來故居等美麗洋樓，並探訪霞海城隍廟、到大稻埕慈聖宮看一代神匠陳應彬作品。李乾朗表示，和啟用歐洲建築師興建的上海外灘建築相較，大稻埕洋樓是業主聘請工匠根據西方建築的圖片打造，門面充滿洋味，裡頭卻是道地的中國傳統房屋空間。

徐旭東回憶，1970年代、不到30歲的他，經常代表遠東到大稻埕推銷遠東產品。「那個時代的大金主都居住在大稻埕。」他透露當時還得透過線民打探金主心情、找最好的時機上門推銷。他因此得以深入富商宅第，走進大稻埕街屋深長的內部空間。淡江大學榮譽教授周宗賢表示，台灣許多大集團如光泉、養樂多、義美、台鳳、統一等，都曾在大稻埕落腳。