3成5弱勢兒飲食不穩定 兒盟發起「窮活大作戰 」募款

疫情稍歇，又遇到全球性通膨，對弱勢家庭來說，失去工作機會、物價持續上漲，更面臨捉襟見拙的窘境。兒福聯盟指出，以兒盟去年服務的876個有未成年孩子的逆境家庭為例，平均一個家庭每月總收入不到3萬元，但一家四口人的每月生活支出高達3萬5000元以上，只能挖東牆補西牆，為此，兒盟發起「窮活大作戰 沒你救不行」弱勢兒少脫困基金募集行動，接住正遭逢逆境的弱勢家庭，幫助孩子健康快樂地長大。

兒盟指出，在兒盟照顧的逆境家庭中，35.7%的孩子面臨飲食不穩定或營養不均的問題，33%面臨孩子托育教育相關的困境，28.3%有醫療需求或健康的問題；除此之外，更有23.3%弱勢家庭孩子居住環境品質堪慮。

兒盟董事長林志嘉表示，在兒盟長年的服務跟調查研究中，看到孩子們在成長過程中的各種困境，包括沒辦法好好吃飯的餐食困境、因為家庭因素無法正常受教的學習困境、被迫生活在環境不佳的居住困境，以及無法擁有健康必須承擔龐大醫療費的醫療困境，這些都需要社會更多的關注。

兒盟執行長白麗芳說，疫後通膨世代下對弱勢家庭帶來的嚴重衝擊，收入沒有增加，甚至因為工作不穩定而減少，加上家中需要扶養人口可能比一般家庭來得多，物價不斷上升讓他們的基本開支節節上升，甚至連基本生活都無法維持，必須舉債維生，也因此需要幫助的家庭和孩子數似乎也越來越多。

她進一步說，以兒盟扶助的逆境方案弱勢家庭為例，由2020年的712位兒少增加到2022年1720位，2022整年服務的弱勢孩子累計達6607位，但疫後的勸募工作越來越困難，與2020相比，2022年底兒盟捐款收入也下降達2成2，也因此兒盟期待透過這次的募款行動，號召更多的小額捐款，籌募穩定的「弱勢兒少脫困基金」，透過經濟補助和兒盟專業社工的家庭訪視輔導工作，維持弱勢孩子身心和生活的穩定。

「弱勢兒少脫困計畫」今年募款目標是3600萬元，預計可幫助5000位以上的弱勢兒少每月600元的經濟補助，用於孩子的基本營養、托育費用或緊急醫療費用，號召5000位支持弱勢家庭窮活作戰 的「救命大英雄」，將心中的關懷轉化為實質幫助。