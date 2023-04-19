快訊

父遺體冰存榮總11年…女兒迄今未殮葬 審判長勸「放下吧」

雷雨狂轟！星宇、長榮3架班機接連「遭雷擊」 飛機檢修中

3成5弱勢兒飲食不穩定 兒盟發起「窮活大作戰 」募款

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
兒盟指出，在兒盟照顧的逆境家庭中，35.7%的孩子面臨飲食不穩定或營養不均的問題。圖／兒盟提供
兒盟指出，在兒盟照顧的逆境家庭中，35.7%的孩子面臨飲食不穩定或營養不均的問題。圖／兒盟提供

疫情稍歇，又遇到全球性通膨，對弱勢家庭來說，失去工作機會、物價持續上漲，更面臨捉襟見拙的窘境。兒福聯盟指出，以兒盟去年服務的876個有未成年孩子的逆境家庭為例，平均一個家庭每月總收入不到3萬元，但一家四口人的每月生活支出高達3萬5000元以上，只能挖東牆補西牆，為此，兒盟發起「窮活大作戰 沒你救不行」弱勢兒少脫困基金募集行動，接住正遭逢逆境的弱勢家庭，幫助孩子健康快樂地長大。

兒盟指出，在兒盟照顧的逆境家庭中，35.7%的孩子面臨飲食不穩定或營養不均的問題，33%面臨孩子托育教育相關的困境，28.3%有醫療需求或健康的問題；除此之外，更有23.3%弱勢家庭孩子居住環境品質堪慮。

兒盟董事長林志嘉表示，在兒盟長年的服務跟調查研究中，看到孩子們在成長過程中的各種困境，包括沒辦法好好吃飯的餐食困境、因為家庭因素無法正常受教的學習困境、被迫生活在環境不佳的居住困境，以及無法擁有健康必須承擔龐大醫療費的醫療困境，這些都需要社會更多的關注。

兒盟執行長白麗芳說，疫後通膨世代下對弱勢家庭帶來的嚴重衝擊，收入沒有增加，甚至因為工作不穩定而減少，加上家中需要扶養人口可能比一般家庭來得多，物價不斷上升讓他們的基本開支節節上升，甚至連基本生活都無法維持，必須舉債維生，也因此需要幫助的家庭和孩子數似乎也越來越多。

她進一步說，以兒盟扶助的逆境方案弱勢家庭為例，由2020年的712位兒少增加到2022年1720位，2022整年服務的弱勢孩子累計達6607位，但疫後的勸募工作越來越困難，與2020相比，2022年底兒盟捐款收入也下降達2成2，也因此兒盟期待透過這次的募款行動，號召更多的小額捐款，籌募穩定的「弱勢兒少脫困基金」，透過經濟補助和兒盟專業社工的家庭訪視輔導工作，維持弱勢孩子身心和生活的穩定。

「弱勢兒少脫困計畫」今年募款目標是3600萬元，預計可幫助5000位以上的弱勢兒少每月600元的經濟補助，用於孩子的基本營養、托育費用或緊急醫療費用，號召5000位支持弱勢家庭窮活作戰 的「救命大英雄」，將心中的關懷轉化為實質幫助。

弱勢家庭 兒福聯盟

延伸閱讀

債務為何暴增至6000萬？澎恰恰露面公開真相

台南市警局今辦育樂營 400多青少年及弱勢家庭虎頭埤同樂

睡不飽課業壓力大 兒盟調查台灣兒童只有「中等快樂」

幸福一日捐 汐止白雲國小學童捐物資助弱勢

相關新聞

雨勢愈晚愈明顯！明天氣不穩迎局部豪雨 「這天」鋒面遠離

今天雨勢愈晚明顯，中央氣象局表示，明天鋒面逐漸通過，天氣相當不穩，雨量為局部豪雨等級，不過仍不足以解除旱象；後天鋒面遠離...

20歲女大生睡覺被痛醒 竟是髖關節同時發生「這件事」

走路、跳舞卡卡，小心是發展性髖關節發育不良。20歲小呈（化名）喜歡跳舞，但兩、三年前雙側髖關節開始疼痛，「睡覺被痛醒，無...

高雄下雨了！ 氣象局：降雨愈晚愈明顯 明天有豪大雨

嘩啦啦下雨了！ 高雄市區下午4點多下起了久違的大雨。中央氣象局高雄氣象站主任陳文信表示，依據監測資料，截至下午4點50分...

捐血達千次以上 都因採「這方式」捐血

台北捐血中心今天在關渡靜思堂舉辦捐血績優表揚大會，其中捐血超過1800次以上者共有48人。台北捐血中心企劃課長劉俊宏表示...

改善孩子手機成癮...父母先「放下」最有效

兩名小四學生不滿父親制止他們再看平板和手機，竟憤而對父親噴酒精，父親氣到離家出走，孩子因被禁用手機，負氣離家出手的例子也屢見不鮮，甚至曾有男童疑因花太多時間玩手機被媽媽指責，墜樓身亡收場。手機帶來新型態教養難題，專家提醒，父母不能只想禁止孩子使用手機，尤其是「衝動控制不良」、「對人有敵意」型的孩子，更不能沒收手機解決，否則可能釀成無可挽回悲劇。

星宇、長榮3架班機遭遇雷擊 安全降落無大礙

鋒面接近，雨勢日漸明顯，星宇航空1架飛往曼谷班機、長榮航空2架飛往香港班機，飛行途中遭雷擊，班機後續順利降落機場，飛機進...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦