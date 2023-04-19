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雨勢愈晚愈明顯！明天氣不穩迎局部豪雨 「這天」鋒面遠離
今天雨勢愈晚明顯，中央氣象局表示，明天鋒面逐漸通過，天氣相當不穩，雨量為局部豪雨等級，不過仍不足以解除旱象；後天鋒面遠離，雨勢相對趨緩；周日之前，各地溫度偏涼，到了周一溫度稍為回升。
中央氣象局預報員林定宜指出，今天下午的雨勢，並非鋒面報到，而是來自鋒面前面的不穩定，線狀對流往台灣西部陸地移動，西半部地區陸續出現陣雨、雷雨，且愈晚降雨愈明顯。
到了明天周四，這波鋒面會在明天白天上午、下午慢慢通過，各地天氣相當不穩，西半部、東北部都會有陣雨或雷雨，且會有「短延時強降雨」（短時間內降下大量雨勢），大雨、局部豪雨都有可能。
林定宜說，周五清晨，中南部地區、花東一帶可能會有局部較大雨勢發生，白天後雨勢可能就慢慢趨緩，鋒面遠離。周六、周日天氣緩和，迎風面的北部、東半部、中南部山區會有局部短暫雨，其他地區是多雲。
下周一天氣轉好，各地多雲到晴為主，午後山區有局部短暫陣雨；下周二有另一道移動性鋒面通過，東北季風增強，北部、東北部稍轉涼；下周三東北季風影響，北部、東北部稍涼，北部、東半部、中部山區有局部短暫雨
溫度方面，周日之前，各地天氣偏涼，北部地區21度至26度、中部地區22度至25度、南部地區23度至28度、東部地區22度至25度。到了周一轉東風，溫度才稍為回升。
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