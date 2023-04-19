髖關節疼痛恐是發育不良磨損 醫：兩動作自我檢測

走路、跳舞髖關節卡卡，小心是發展性髖關節發育不良。台北榮總骨科部主任蘇宇平表示，國內髖關節發育不良發生率約1.3%，如果平時已有髖關節痠痛、疼痛，當盤腿或翹二郎腿又更加疼痛，代表痠痛來自髖關節，可請骨科醫師評估。

蘇宇平說，發展性髖關節發育不良很難自我檢測，痠痛、疼痛可能在髖關節外側或接近鼠蹊部的髖關節內側，也可能後方屁股深處痠痛，但有人以同側膝蓋出現反射傳導性痠痛來表現。好發危險因子有家族史，如媽媽、兄弟姐妹出現相同症狀，或出生時是臀位產、早產兒、雙胞胎、多胞胎等，目前尚未發現基因扮演很強的關鍵角色。

蘇宇平說，如能在新生兒出生後半年內發現，都能矯正，若要避免發展性髖關節發育不良，家長可以多讓新生兒的雙腳打開，例如多維持像換尿布的姿勢，平時抱嬰兒時不要「公主抱」，避免將嬰兒雙腳併在一起，建議的抱姿是讓嬰兒趴在家長前胸或採用揹巾，讓嬰兒雙腳張開，以防髖關節發育不良。

蘇宇平指出，爲了解新生兒有無髖關節發育不良，醫師會為新生兒進行理學檢查，徒手測試髖關節穩定度，但近五成難以發現，提醒出生時若是多胞胎、臀位產、有家族史等，可讓嬰兒滿月時進行超音波檢查，出生6至8周為黃金治療期，可透過髖關節吊帶等方式，矯正髖關節。