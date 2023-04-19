20歲女大生睡覺被痛醒 竟是髖關節同時發生「這件事」

走路、跳舞卡卡，小心是發展性髖關節發育不良。20歲小呈（化名）喜歡跳舞，但兩、三年前雙側髖關節開始疼痛，「睡覺被痛醒，無法下床」。經台北榮總檢查發現，小呈雙側髖關節嚴重發育不良，造成早期磨損，引起疼痛。小呈媽媽右側髖關節也有相同問題，台北榮總為兩人進行微創全髖臼轉位手術，解決髖關節疼痛問題。

髖關節發育不良患者因髖臼發育不全，造成髖關節不穩定，受力面積減少，國內髖關節發育不良發生率約為百分之一點三，其中半數患者未能及早發現，讓多數髖關節退化患者需接受髖關節置換手術。輕微髖關節發育不良，比起正常發育的髖關節大約需要承受2至3倍壓力，嚴重髖關節發育不良則有須承受達10倍以上壓力。

小呈喜歡跳舞，年紀又輕，台北榮總髖臼發育不良治療團隊建議進行微創式全髖臼轉位手術，增加髖關節穩定程度及增加受力面積，減少未來接受人工髖關節置換的機會。

台北榮總骨科主治醫師許逵翔與身障重建中心3D列印助理研究員俞文展合作，將小呈的髖關節3D模型印出，計算好最佳的轉動角度，藉由事先設計好的轉動測量器於術中確認轉動角度。

許逵翔說，微創式全髖臼轉位手術，相較過去髖臼截骨手術，更能自由地進行髖臼移動，達到理想的髖臼位移，且不傷及骨盆穩定，病人能更快恢復，加上詳細的個人化術前計畫，能避免術後矯正角度過大，神經受損，以及撞擊症候群等併發症，文獻顯示，約8成在30年內無需再次置換。

俞文展表示，台北榮總3D列印中心虛擬手術規畫技術純熟，能根據患者術前電腦斷層影像重建骨骼3D電腦模型，協助醫師直觀地理解患者獨特解剖構造；也能在電腦中模擬切割、移動或旋轉骨塊等行為，並計算關節接觸面積。完成規劃後，也能3D列印出手術導引器具，協助醫師將電腦中的規畫應用於病患身上，讓手術更精準且更快速。

熱愛芭蕾、民俗舞和現代舞等傳統舞蹈的小呈，一開始痛點只在鼠蹊部前後，逐漸連膝蓋都會痠痛，甚至睡覺被痛醒，無法正常行動，只能躺在床上。小呈說，一開始進行一側髖臼矯正手術，其實擔心術後疼痛及不能再回去跳舞，而醫療團隊提供止痛方案，術後幾乎感受不到疼痛，且經由術後復健指導，隔天就能夠下床自行移動。