種苗法通過初審 品種外流3年徒刑、開罰300萬

被譽為世界三大宗教盛事之一的台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境，4月21日（周五）深夜23點5分將起駕，30日回鑾，展開為期9天8夜的跨縣市遶境活動。 往年大甲媽遶境，藍綠白各組參選人都會在起駕日報到參與盛事，尤其總統大選年更常吸引有意角逐總統者競相扶鑾轎「與媽祖同行」，但今年不論藍綠政治要角，全都反應冷颼颼，讓宗教活動飄出濃濃的政治味。...

2023-04-19 17:00