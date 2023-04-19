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種苗法通過初審 品種外流3年徒刑、開罰300萬

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農試所嘉義分所推出台農23號新品種「芒果鳳梨」，經過多年，海南島也有栽種。本報資料照片
農試所嘉義分所推出台農23號新品種「芒果鳳梨」，經過多年，海南島也有栽種。本報資料照片

立法院經濟委員會今天審查通過植物品種及種苗法部分條文修正草案，若將農產品品種外流(不論有沒有品種權)，最重可處3年以下有期徒刑、併科300萬罰金。

屢傳國內農產品品種外流到國外，但農委會既無法查證核實，也沒辦法拿出證據裁罰，這幾年大陸對台下鳳梨禁令，每到鳳梨產季，就開始討論鳳梨品種外流，包括金鑽鳳梨(台農17號)、芒果鳳梨(台農23號)；但農委會說是依據對岸媒體報導，查無實證。

農委會副主委陳駿季表示，現行種苗法，作物品種須取得品種權才可以主張相關權利，但修法後不限取得品種權品種，都可以公告禁止輸出入；禁止項目正面表列，修法經立法院三讀通過，農委會會盡速公告禁止輸出入項目。

立委邱議瑩說，應該比照防治非洲豬瘟，在飛機上也需要強力查緝宣導；陳駿季說，未來邊境查緝效法非洲豬瘟防疫，以X光設備加強手提行李、運輸貨物檢查，避免種苗外流；國內也將加強落實法律。

鳳梨 農委會

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