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唱「印象台灣」之美 台北愛樂三度參加世界合唱大會

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
台北愛樂室內合唱團第三度獲國際合唱聯盟（IFCM）肯定，將於下週飛至土耳其，參加世界合唱大會演出。圖／台北愛樂提供
台北愛樂室內合唱團第三度獲國際合唱聯盟（IFCM）肯定，將於下週飛至土耳其，參加世界合唱大會演出。圖／台北愛樂提供

台北愛樂室內合唱團第三度獲國際合唱聯盟（IFCM）肯定，將於下週飛至土耳其，參加世界合唱大會（World Symposium on Choral Music, WSCM），另獲得安卡拉國際音樂節邀請，首度於新落成的總統府音樂廳演出，為台灣發光。

台北愛樂表示，世界合唱大會（WSCM）為全球公認的世界級合唱盛會，每三年由不同的主辦國舉辦，每次都有近百支團隊申請，本次大會主題為「改變視野（Changing Horizons）」，最後僅10個團隊受邀，台北愛樂室內合唱團雀屏中選，成為亞洲唯二獲選團隊。台北愛樂音樂總監古育仲博士也獲邀於「導讀講座」進行演講，介紹台灣及東亞合唱作品，展現台灣多元文化風貌。

今年參演的10支頂尖合唱團來自世界五大洲，代表亞洲的是台灣台北愛樂室內合唱團以及印尼巴塔維亞合唱團（Batavia Madrigal Singers）。30年來，台北愛樂室內合唱團第三度獲選，前兩次分別為1996年於澳洲雪梨、2002年於美國明尼亞波里斯。

赴土耳其前夕，台北愛樂室內合唱團將於明天（4月20日）19點於中原大學全人教育村瑞麗堂舉行巡演前音樂會，免費入場，但座位有限，還請提早入席；4月25至29日則將在土耳其的兩個合唱音樂節中舉辦一連串演出及講座，歡迎海內外的愛樂朋友蒞臨及分享，感受「印象台灣」之美。

這次巡演以「印象台灣」為主軸，精選台灣優秀作曲家及國際知名作曲家以台灣素材創作的作品，包含國家文藝獎得主錢南章的聖樂《聖哉經Sanctus》、石青如以台灣唸謠為藍本創作的《一的炒米香》、蕭育霆寓情於景的《白鷺鷥》、委託印尼青年作曲家朱瑋權作曲之馬偕詩作《最後的住家》、委託菲律賓作曲家帕敏圖安編曲的客家山歌《青山綠水好風光》、委託新加坡作曲家吳多才以白居易五言古詩創作的《廢琴》…等十餘首合唱曲目，展現台灣風情及文化多元面向。

此外，IFCM特別指定台北愛樂室內合唱團，於音樂會中首演大會官方委託美國作曲家班克斯（Eric Banks）創作之新曲《涯》。

《涯》以《莊子．內篇．養生主》當中「吾生也有涯，而知也無涯…」的章節為歌詞骨幹，搭配古希臘醫學之父希波克拉底（Hippocrates）著名諺語「Ars longa, vita brevis…」（人生短促，藝術長存），以希臘語原文、拉丁文及土耳其語譯文，運用極限主義手法和五度循環邏輯，創作一首融合四種語言、十一個調性的無伴奏人聲作品，對演出者來說是極大的挑戰。

土耳其

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