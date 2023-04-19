捐血達千次以上 都因採「這方式」捐血

台北捐血中心今天在關渡靜思堂舉辦捐血績優表揚大會，其中捐血超過1800次以上者共有48人。台北捐血中心企劃課長劉俊宏表示，通常可捐到將近2000次血的民眾多為「捐分離術血小板」，不同於「捐全血」的民眾區間隔2至3個月，捐分離術血小板者只要兩周就能再次捐血。

劉俊宏表示，常見的捐血方式為「捐全血」，但一袋全血在使用上又可以分為紅血球、血小板和血漿，所以常說「一袋血可救三個人」。

「分離術捐血」則是一種特殊的捐血方式，一邊抽血一邊將捐血人的血液分離。其過程為將捐血人的血液抽出，維持在密閉無菌狀態下，藉由血液分離機自動分離出血小板或血漿等血液成分，如紅血球和血漿等其他血液成分則隨即回輸捐血人體內。

劉俊宏表示，透過分離的方式，分離術捐血出一袋的血小板劑量是一般全血的12倍，也因為不需要頻於換血袋，在手術過程中對病患產生排斥的機會也較低。

但因為分離術捐血時，機器必須反覆操作以獲取足夠的血液成分，因此捐血的時間較長，通常需要1.5到2小時；一般捐全血則僅需要15分鐘。加上分離術捐血特別條件為體重應達60公斤以上，且1年內需捐過全血及檢驗報告合格，並非所有人都適合，因此採取此捐血方式的人較少。

劉俊宏也表示，目前分離術捐血只有在捐血室可以操作，一般捐血車無提供此服務。因此為了降低可近性，捐血中心也在廣設捐血室，盼能加以推廣。