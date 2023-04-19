生活轉型減少碳排 環保署發布淨零綠生活行動指引

配合2050淨零排放及響應422世界地球日，環保署今舉辦「投資地球 共同實踐淨零綠生活」記者會，發布淨零綠生活行動指引，提供民眾淨零綠生活作法，藉由生活轉型，減少碳排並轉動產業改變。

今年422世界地球日主題為「投資我們的星球（Invest In Our Planet）」，地球日國際組織配合主題提出氣候素養、終結塑膠、護樹護林、票投地球、全球清潔、永續時尚等6項行動指引，環保署也針對主題及行動指引推動淨零綠生活、淨零率生活指引及全民素養提升。

環保署表示，淨零綠生活為2050淨零排放政策推動12項關鍵戰略之一，本次發布的「淨零綠生活行動指引」是以零浪費低碳飲食（食）、友善環境綠時尚（衣）、居住品質提升（住）、低碳運輸網絡（行）、永續觀光樂悠遊（育樂）、使用取代擁有（購）為主軸，並涵蓋六大生活層面。

舉例來說，零浪費低碳飲食包含「食在地、食當令，低碳烹調」、「食材零浪費」、「自備環保餐具」、「惜食減少浪費」及「選擇綠色餐廳」等作法，指引針對每個主題以簡單易懂方式向民眾說明，在日常生活中可實踐淨零綠生活及減碳理念。

此外，為響應今年地球日主題，共同落實淨零綠生活，環保署辦理三場淨零綠生活度話論壇，邀請專家學者、企業、社區代表、環保局代表等進行交流分享，盼全民一起落實行為轉型，創造永續環境，邁向低碳新生活，逐漸達成2050淨零排放的目標，相關資訊可至全民綠生活網站（https://greenlife.epa.gov.tw/）、2023世界地球日網站查詢（https://www.earthday.org/earth-day-2023/）。