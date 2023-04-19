捐血超過1800次 熱血青年走過鬼門關成動力

每年冬天受低溫和春節連假影響，全台各地血液庫存安全量都會拉警報，此時有賴各地捐血人挽袖「救血荒」。台北捐血中心今天在關渡靜思堂舉辦捐血績優表揚大會，其中71年次的「小叮噹」何文發每年捐血90多次，現已捐血超過1800次；其熱忱也影響家人、朋友陸續加入捐血行列。何文發表示，可以帶家人、朋友看自己的捐血過程並給予鼓勵，降低他們捐血的疑慮。

111年度捐血績優表揚大會統計，全寫捐血績優100次以上有4033人、分離術捐血績優100次以上有2801人。其中，外號「小叮噹」的何文發先生捐血次數超過1800次，是全台71年次捐血次數最多的民眾。

何文發表示，17歲讀高中時，因捐血車開到學校加上老師鼓勵，捐出生平的第一袋血。但真正讓他持續捐血的動力來自19歲的一場車禍。

他回憶當時在急診室昏迷了兩天，到第三天才聽到家人的聲音醒來。何文發表示，當時醫師曾判定如果到第三天仍未醒來，「可能就沒救了」；而在昏迷過程中，因為接受他人輸血，救了自己一命。加上康復後醫師說，「可多去捐血讓血液循環更好」，因此讓他更有捐血動力。

何文發平均兩週捐一次血，每年約捐90多次；之所以可以如此頻繁的捐血，在於他選擇「分離術捐血」。何文發說，自己17歲到20歲都是捐全血，直到有一次經過關渡捐血室，看到門牌「123」剛好和自己的生日同天，無意間走進去才知道除了可以捐全血外，也可捐分離術血小板。

台北捐血中心企劃課長劉俊宏表示，通常可捐到將近2000次血的民眾多為「捐分離術血小板」，何文發是這麼多次數中最年輕的一位，非常難得。因為捐分離術所需時間需要1.5到2小時，會來捐的通常都是「較有時間」的退休人士。

何文發持續不斷地捐血行動也漸漸影響家人、朋友加入挽袖的行列。

他表示，一開始家人也有點抗拒，主要是因為怕痛、擔心有不良副作用等。因此他透過持續不斷的行動讓父母看到捐血對身體沒有副作用外，也告訴家人捐血可以「幫助他人」、「讓身體更健康」等好處，並實際帶著家人看一次自己捐血的過程，可以減輕他們的焦慮。