說好的養豬百億基金？ 立委批：連續跳票2年縮水一半

豬肉價格在清明節前飆漲到每公斤平均批發價百元史上最高點，但節後毛豬拍賣價格立刻暴跌超過10元，價格短期內波動漲跌，農委會說，是因為推出養豬百億基金，國內上千養豬場正在原地改建，加上進口豬肉量少，因此豬肉供應減少，因此清明節豬價波動。

但立委邱臣遠踢爆，養豬百億基金過去兩年大縮水、幾乎縮水一半，難怪說好要轉型提升的養豬產業不但沒有提升韌性，反而一下被大環境打趴。

立法院經濟委員會今天處理農委會預算解凍案，同時審查植物品種及種苗法修法。邱臣遠說，根據「養豬產業全面轉型升級計畫」，原本預訂前兩年(110至111)就要花66億元，前兩年只執行了34.84億元，第一年就縮減13.54億元，第二年再減少18.03億元。

農委會副主委陳駿季表示，會努力執行。

邱臣遠說對農委會沒有信心，因為幾乎每次公開承諾，最後都會跳票，當年開放萊豬進口時，煞有其事地宣示要提供百億養豬基金，讓農民放心，結果第一年就跳票；第二年再提出質疑，兩年縮水21億元，農委會還派人解釋，是書面報告筆誤，去年的38億並沒有縮水，結果結算兩年縮水高達31.57億元。

邱臣遠表示，他擔心今年也會再度縮水，因此要求農委會務必全力追趕進度，讓今年46億元全部到位，不能再說得多，做得少。

他說，端午節即將到來，農委會要做好準備提早因應，包括增加開放進口或是增加台糖豬的供給，來平抑價格，避免短期豬肉價格再度飆漲；而針對養豬百億基金尚未執行的經費，農委會也應確實檢討依優先順序與時程安排，包括豬舍改建也應循序漸進，避免在養數量出現劇幅減少，而影響市場供應。