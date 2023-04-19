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缺蛋焦慮到大量掉髮 陳吉仲：沒把問題處理好對院長不好意思

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
陳吉仲接受震傳媒「新聞不芹菜」黃光芹錄音專訪。圖／震傳媒「新聞不芹菜」提供
陳吉仲接受震傳媒「新聞不芹菜」黃光芹錄音專訪。圖／震傳媒「新聞不芹菜」提供

缺蛋狀況何時了？之前農委會主委陳吉仲說今年3月會緩解，後來又說4月緩解，日前親口說，缺蛋恐到明年；陳吉仲今天接受廣播專訪時表示，他的意思是若僅靠國內的雞蛋產量，會缺蛋到明年，但現在已經有進口和庫存，會努力滿足需求，同時讓產業升級。

陳吉仲接受震傳媒「新聞不芹菜」黃光芹錄音專訪，他說，這幾年疫情影響，雞蛋、雞肉需求大增，原本一天雞蛋需要2200箱，現在需要2400箱(每箱約200顆)；同樣雞肉也是如此，因為健身需求，補充蛋白質最好的就是雞胸肉，需求增加但國內產能沒有拉上來，加上地方政府訂了自治條例，增加畜禽舍興建困難；而國內蛋機產業為老中青三代混養，跟國外桶進統出不同，禽流感一來影響大。

陳吉仲說，因為缺蛋，他被罵很慘，畜牧處處長張經緯，這幾個月頭髮都白了一半，但還是要滿足國人需求，農委會本來是站在農民角度為優先，但禽流感影響越來越大，不是以前透過加工業者調度即可，所以後來選擇開專案進口，但要開放也要經過他國程序，需要走檢疫證明等都需要好幾個月，要感謝外交部幫忙，才能在1到2週內完成，且蛋也不是要買就會有。

日前陳吉仲說到缺蛋會持續到明年？陳吉仲說，他是說，「如果只靠國內產能」，到明年都無法滿足國內需求，但現在有進口，以及庫存調配，就不會有缺口，現在4月，排隊買但缺蛋狀況大幅減少。

主持人提問，明明農委會坦承缺蛋，為何網路也有人說不缺？是否有人買到有人沒買到？陳吉仲說，先前確實有人買得到雞蛋，有人買不到，有些地方供應量足，但有的地方不足，因此針對不足部分，會用進口的方式補齊，同時不影響國內產地價格，避免雞農不想生產雞蛋。

陳吉仲說，現在專案進口開放，3月底會有超過500萬顆，4月超過3000萬顆，5月則有7000萬顆，可以補足目前不足的部分，同時在5月開始會建立6000萬顆庫存。生產、進口狀況與庫存，這3點工具若調節好，糧食安全就可以確保，雞蛋不會明年還缺蛋，但，國內產業結構調整還需要一點時間，會靠進口、庫存補足。

陳吉仲說，因為缺蛋問題，這幾個月頭髮掉很多，他對行政院長陳建仁非常不好意思，沒有把雞蛋議題第一時間處理好，因為第一時間不希望進口影響農民，後來發現光靠調度加工蛋不足以因應，後來才專案進口，希望產業結構調整，可以滿足消費者需求，才會是雙贏。

陳吉仲 雞蛋 陳建仁

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