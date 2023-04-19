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準農業部長「5次哭哭」 陳吉仲親曝原因：我感情豐富

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
近期陳吉仲近日都沒有公開行程，今接受震傳媒「新聞不芹菜」黃光芹錄音專訪時透露，前幾天剛動完兩腿膝蓋手術，還沒拆線就來上節目。圖／震傳媒「新聞不芹菜」提供
近期陳吉仲近日都沒有公開行程，今接受震傳媒「新聞不芹菜」黃光芹錄音專訪時透露，前幾天剛動完兩腿膝蓋手術，還沒拆線就來上節目。圖／震傳媒「新聞不芹菜」提供

農委會主委陳吉仲在農業部組織法成立時又哽咽落淚，被網友製作「5次哭哭」梗圖；陳吉仲接受廣播專訪時表示，他感情非常豐富，一路走來參與農業部可以成立，對農業太投入，當時才有感而發。

近期陳吉仲近日都沒有公開行程，今接受震傳媒「新聞不芹菜」黃光芹錄音專訪時透露，前幾天剛動完兩腿膝蓋手術，還沒拆線就來上節目，因為身體仍不舒服，訪問過程黃光芹不斷協助陳吉仲調整坐姿完成訪問。

黃光芹問到農業部升格，陳吉仲是否會擔任首任的農業部長，同時，在農業部組織法通過時，陳吉仲哽咽，網友盤點的「5次哭哭」圖。

陳吉仲說，成立農業部，是1988年520農民運動七大訴求之一，當年他就讀大三，也參與運動，歷經35年總算推動成功，自己對農業非常投入，對於想達到的目標很堅定，不會妥協，能參與農業部覺得內心激動。

他表示，行政院組改是在法制委員會中逐條審查，雲林出身的主席、立委劉建國對這很重視，加上520農民運動就是從雲林開始，因此初審通過「農業部組織法」時，突然要他講話，當時太激動講不出來，35年過去了，一路走來如果能在此會期成立，就像是人一輩子的理想終於達到，對此也特別有感而發。

陳吉仲再度語帶哽咽說，曾經去台東看一對種香蕉的夫妻，地有六分多，颱風過後災損，原本可收成好幾十萬，他去關心後問，可以幫忙甚麼？農民說部用，只需要低利貸款就可以趕快再站起來耕種；他說，自己本來感情就很豐富，也因為對農業太投入。

網友盤點農委會主委哭哭圖，陳吉仲解釋為何農業部通過成立時，他情緒激動，他解釋是因為他感情豐富，對農業投入。截圖自網路
網友盤點農委會主委哭哭圖，陳吉仲解釋為何農業部通過成立時，他情緒激動，他解釋是因為他感情豐富，對農業投入。截圖自網路

陳吉仲 黃光芹 農民

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