影／五一勞動節勞團將上街算總帳 「民進黨全面執政、全面不及格」

五一勞動節將至，隨疫情趨緩，由全台勞團組成的五一行動聯盟今年將恢復舉辦勞工遊行，預計將有4000名勞工上街對民進黨政府「八年全執政」算總帳。五一行動聯盟今召開行前記者會指出，蔡政府全面執政7年多，勞動政策成績全面不及格，距離明年總統大選剩不到一年時間，全台勞工將依這7年的勞動政策爛成績來決定選票。

遊行總指揮、雲林縣產總理事長林永澤說，蔡英文從2016年執政至今，繳出一張非常差的勞動政策成績單，勞團擔心下一屆的總統也會這麼忽略台灣千萬勞工。他指出，蔡政府兩度修正勞基法，砍掉7天國定假日，是導致今年補班亂象的元凶，倉促上路的一例一休配套，也造成部分行業工時限制的鬆綁，讓台灣年總工時長年高居全球前五名，可看出民進黨政府缺乏遠見，拿石頭砸自己的腳。

林永澤還說，蔡總統希望任內達成基本工資3萬元幾乎已經確定無法實現，「最低工資法」也只聞樓梯響，台灣營業盈餘占GDP比例每年遞增，反觀受僱人員報酬GDP占比降至43.03%，顯示出台灣經濟成長果實未能與基層勞工共享，7成勞工到勞保老年給付領不到2萬元，勞工的老年退休生活保障越來越差，外送員、派遣工等非典型勞動者仍等不到完整立法保障，都讓勞工對民進黨非常失望。

遊行總領隊、全國產業總工會理事長江健興則指出，勞退新制提撥6％已經實施18年，物價通膨下，勞工養老金已經不夠用，政府應思考提高勞退新制提撥比率，讓勞工能安養老年，至於勞保年金改革，雖然歷任行政院長都強調政府會負起最終支付責任，但只要尚未入法，勞工就無法安心。

針對青年低薪，勞動人權協會青年代表王正說，民進黨執政期間，青年失業率一直徘徊在11%到13%左右，維持在整體失業率的3倍以上，且初入職場的青年，有四分之一的月收入在基本薪資以下，三分之一不到3萬元，萬物皆漲之下，青年低薪普遍化、高房價讓年輕人不敢奢望結婚成家生子。