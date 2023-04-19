講清楚碳費費率、審議制度 環保署：8月公布草案

綠盟今舉辦「台灣如何邁向淨零轉型論壇—Team Taiwan 怎麼走？」論壇，專家及環團多認為應說清楚碳費價格並逐年調漲、取消優惠費率，若要維持優惠費率，就應有高碳費。環保署副署長沈志修表示，優惠費率是為鼓勵企業自主減量，目前優先訂定碳費制度，預計8月公布草案、希望最快年底完成法制、明年開始審議。

環境權保障基金會研究員林彥廷表示，針對碳費碳稅問題，支持短期碳費、長期碳稅，政府應盡快提出具體時程及規畫，包含碳費費率、碳費審議制度、溫管基金用途、取消優惠費率或有高碳費；碳費部分不只起徵價，政府應提出完整費率及相關配套措施。

林彥廷指出，民間主張的碳費費率，在無優惠費率且逐年調漲的前提下，對準國際淨零目標碳費水準，如新加坡2024年每公噸570元，台灣2024年起徵價每公噸500元、2030年每公噸3000元；落實汙染者付費、溫管基金涉及公正轉型，應建立公正碳費機制。

沈志修表示，階段性減碳目標將徵收碳費，會有費率審議委員會，針對我國減量現況、排放源、種類、規模、企業自主減量等來審議，審議委員會的組成將有環團代表、工商企業代表及政府代表。

沈志修透露，審議會設計要點、基金收支辦法、指定減量目標、優惠費率等，氣候法公布後半年要提出，因此今年8月將提出草案、進行研商會，希望今年底完成所有法制，明年初審議會就能進行審議；至於起徵價500元的高低可以再討論。

沈說，今年歐盟碳交易費用因俄烏戰爭，導致天然氣供應不足，造成碳交易價超過每公噸100元，現況都會參考；碳交易制度一開始有免額配套措施，碳費碳稅也會不同，目前採碳費先行、專款專用；至於優惠費率部分，主要是鼓勵企業自主減量。

針對民間版費率要求逐年調漲，沈志修表示，碳費價格是由審議委員會討論，環保署也有做相關研究，以台灣狀況是碳費先行，有人參考鄰近國家提出3元或10元美金，認為台灣碳費起徵價應每公噸500元並逐年調漲，甚至拉到3000元至1萬元，審議會未來會根據國家減碳現況、目標、國民所得、經濟發展競爭力等來考量。