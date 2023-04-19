補長照2.0缺口 家總合庫推彈性喘息、實務指導員2服務

面對高齡少子的人口結構，未來人人都可能是「準家庭照顧者」，為緩解照顧家人的壓力，合庫人壽與中華民國家庭照顧者關懷總會合作，推出「彈性喘息」及「實務指導員」等2項支持性服務，搭配政府長照2.0資源，讓照顧者更能妥適安排生活。

合庫人壽關懷家庭照顧者邁入第11個年頭，今年合作家總推出2項服務中，「彈性喘息」提供照顧替手，並針對個案規劃適合的長照資源，減輕照顧壓力；「實務指導員」因應許多家庭搭配移工照顧家人，但缺乏照顧技巧，指導員可以給予正確、安全的照顧實務指導。

合庫人壽總經理藍年紳表示，超高齡社會會面臨「人力」誰照顧家裡人、「能力」有無經驗、「財力」有無保單規劃等議題。去年推出「喘息服務」，在家總協助下，照顧者有事外出的3至4小時會有人給予幫忙，因備受好評，今年再加碼推出「實務指導員」，給予照顧者技巧指導。

家總秘書長陳景寧表示，相較過去多口，現在家戶人數越來越少，平均僅2.6人，不到3人，且將持續下滑，台灣除了高齡以外，更會面臨老老照顧、獨居問題，如果一個人單打獨鬥，很難撐過台灣照顧歷程平均的9.9年，應該要學會做個聰明照顧者。

家總多年來舉辦各類喘息服務活動，今年新推出「實務指導員」，陳景寧說，當個案經過接案、轉介，家總會依照個案不同需求，像是部分家庭不會利用政府長照2.0資源，不會安排照顧計畫，家總也可以給予協助，「我們有合庫、家總兩隻手，一起拖住照顧者的需要」。

曾小姐為一名家庭照顧者，也是合庫的保戶，近年經歷父親過世，高齡母親需要被照顧，自己多年來擔任照顧角色，幾乎被壓得喘不過氣，幾年前開始參與家總活動，當時還未走出父親逝世的傷痛，一度哭到不能自己，且聽到其他照顧者分享，才感覺自己「不是孤單的」。

曾小姐說，自己很喜歡貓咪，但礙於照顧母親，無法養貓，日前參加家總「喘息咖啡」活動，到了位於古亭的一家貓咪咖啡廳，療癒地摸貓、喝咖啡舒緩，暫時擺脫照顧者的角色，「那是我這輩子喝過最好喝的咖啡」。近日因為母親手術後需回診，曾小姐也已預約彈性喘息服務。

照顧者類型多，包括老老照顧、三明治照顧者，甚至也有兒少照顧者。陳景寧表示，照顧很辛苦，但絕不要過度犧牲，照顧應是基於個人意願與能力來選擇，而不是被迫，如何不離職照顧、家人間分工，周邊都有很多專業者、政府資源，例如法扶照顧協議、互助喘息等，針對不同家庭樣態來進行評估討論。

長照2.0也提供喘息服務，但使用比例僅五分之一，許多家庭照顧者「走不出來」，而照顧者難以接受「喘息服務」的原因，陳景寧認為，有時因為彈性問題，例如臨時派不出人力，還有一大部分是，照顧者放不下責任，認為「生命剩下照顧」，透過喘息服務、其他照顧者互助系統，是給予照顧者很大鬆綁。

陳景寧說，部分照顧者從來不休息，不接受喘息的原因是「擔心外人來」，當時家總提供4小時喘息服務，讓案家體驗「有替手」的感覺，對於家庭就是「長照新家人」，照顧者也能學會「放下一點」；而部分照顧者照顧太久，忘記休息，家總和合庫也推出喘息學院，讓照顧者學習、找回休息感覺。

陳景寧表示，雖長照議題令人擔心，但也無需過度擔心，台灣2017年起推動「長照2.0」政策，也是首度將家庭照顧者納入法治的國家，目前全台有119個家照據點，照顧者有任何問題，隨時撥打家庭照顧者關懷專線0800-507272，或是長照2.0長照專線1966，皆能運用長照資源。