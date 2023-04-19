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北橫台7線大曼段崩塌搶修 5月開放白天每2小時通行15分

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
北橫公路台7線49.7公里大曼路段去年10月大規模崩塌中斷，搶修迄今。圖／第一養護工程處提供
北橫公路台7線49.7公里大曼路段去年10月大規模崩塌中斷，搶修迄今。圖／第一養護工程處提供

桃園市復興區北橫公路台7線49.7公里大曼路段，去年10月大規模坍方中斷，路基流失18公尺，崩塌嚴重，公路總局第一區養護工程處搶修今年初開放每日2班次戒護通行至今，該養工處今天上午表示，崩塌落石趨緩，該處預定5月上旬增加開放時段，規畫白天每2小時開放戒護通行15分鐘，夜間維持預警封閉。

北橫公路台7線49.7公里大曼路段，去年10月因為尼莎颱風環流及東北季風共伴強降雨影響，發生大規模坍方中斷，路基流失18公尺，邊坡坍方高度達300公尺，崩塌總面積達近8萬餘平方公尺，嚴重影響道路通行及用路人安，一工處復興工務段積極搶修該路段的坍塌路基缺口和土石，今年1月3日起開放每日2班次戒護通行。

該處持續辦理邊坡刷坡掛網及噴漿護坡修復工程，至今完成修復30%、約2.5萬平方公尺，提升邊坡抗災能力及安全，並與陽明交大團隊合作，在上、下邊坡設置微地動監測站及落石告警系統監測落石，提供復興巴陵至宜蘭明池路段民眾，行前上官網了解大曼路段邊坡落石示警資訊。

第一養工處表示，觀察落石告警系統自去年12月底至今，落石趨緩從每日逾20次降至每日2次，該處持續邊坡搶修工程，預定5月上旬決定增加開放時段，規畫白天每2小時開放戒護通行15分鐘，夜間維持預警封閉。

北橫公路台7線49.7公里大曼路段坍方搶修迄今，5月上旬增加開放時段戒護通車時段。圖／第一養護工程處提供
北橫公路台7線49.7公里大曼路段坍方搶修迄今，5月上旬增加開放時段戒護通車時段。圖／第一養護工程處提供
北橫公路台7線49.7公里大曼路段坍方，邊坡刷坡掛網及噴漿護坡搶修迄今。圖／第一養護工程處提供
北橫公路台7線49.7公里大曼路段坍方，邊坡刷坡掛網及噴漿護坡搶修迄今。圖／第一養護工程處提供
北橫公路台7線49.7公里大曼路段坍方，邊坡刷坡掛網及噴漿護坡搶修迄今。圖／第一養護工程處提供
北橫公路台7線49.7公里大曼路段坍方，邊坡刷坡掛網及噴漿護坡搶修迄今。圖／第一養護工程處提供

落石 崩塌

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