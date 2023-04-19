苦惱失能者皮膚感染 台北地方媽媽集資送天主教若瑟醫院神車

天主教若瑟醫院進行偏鄉醫療時發現，許多失能者可能因長期臥床及躺在久未清潔的環境空間下，引發褥瘡、皮膚炎等病症，即使有到宅沐浴，但清潔後仍回到充滿病菌的床墊上，為了解決這個棘手的照顧問題，台北市艾田成長關懷生活協會集資350萬元，捐贈1輛寢具消毒乾燥車予院方，希望杜絕失能者皮膚感染疑慮，擁有乾淨衛生的生活環境。

台北艾田成長關懷生活協會理事長許惠說，婆婆是植物人，她也當照顧者多年，深知難處在哪，要維持居家床鋪整潔及衛生，光靠洗曬棉被並無法根絕病菌，在失能者身上常見異位性皮膚炎、疥瘡、褥瘡與壓瘡，這也是造成身體機能下降，反覆感染疾病的原因之一。

據統計，雲林縣65歲以上老年人口超過13萬人，占人口比率19.41%，以其失能率12.7%推估，雲林縣失能人口近1萬7千人；許惠說，自己曾因照顧到心力交瘁，多次掉淚在婆婆身上，明白照顧者所遇問題，去年開始號召會員媽媽們，省下團聚費用共100多萬元及善心人士以林學圃先生之名捐贈部分款項購買寢具消毒乾燥車，今天捐給院方，以滿足迫切需求。

寢具殺菌乾燥車因知名度不高、造價不斐，鮮為人知，是院方首次受贈的車款。院長李聰明說，該車除可殺菌、除蟎，還有脫臭、乾燥等功能，過程中完全不使用化學藥劑。