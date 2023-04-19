勞工職業傷病來這邊...新竹台大分院今揭牌提供「一站式」服務

新竹台大分院於今年獲勞動部「職業傷病診治專責醫院暨職災職能復健專業機構」認可，今天舉辦揭牌記者會，新竹台大分院長余忠仁指出，勞動人口持續增加，應勞工職災診治迫切需求，醫院於今年1月1日起正式成為新竹地區通過勞動部認可的職業傷病診治暨職災職能復健機構，截至3月底已服務約達100名職災個案。

新竹台大分院環境及職業醫學部主任黃敬淳解釋，「一站式」的職災服務可減低個案面對職災問題的不安感。門診中曾有一個案從事餐飲業，在工作過程中意外跌倒，造成職業傷害，一開始申請勞工職業災害保險給付遭到駁回，個案求診時，不斷表示失去希望，且一直否定自己。

職業醫學專科醫師依據個案提供的病歷、事發經過等資料，找出問題癥結點，協助個案進行職業傷害診斷，申請勞工職業災害保險相關給付；另醫師考量個案傷勢已影響原有工作能力，進一步轉介個案至復健部門診，經醫療復健及職能復健服務後，個案重返職場。

黃敬淳說，職災整合服務是需要環境及職業醫學部、復健部等跨科部團隊合作，並由醫師、職能治療師及職災個案管理師等多方努力，才能讓個案能夠獲得全面性的治療與協助。

新竹台大分院復健部主任梁蕙雯說明，職災職能復健是以個案為中心的管理模式，協助職災勞工進行職業病認定、補償諮詢、休養期評估、擬定復工計畫、工作分析、功能性能力評估等，以訓練增進或強化生理及心理功能。自今年1月1日運作至今，已有超過10位職業災害個案透過轉介進行職災職能復健，診斷包括骨折、腰椎椎間盤突出症、腕隧道症候群及燒燙傷等。

梁蕙雯說，這些個案在個案管理師與治療團隊的協助下，接受復工的基本評估，瞭解未來返回職場可能的困難，並有1人進入工作強化訓練。職災職能復健可提供最多48小時的工作強化訓練，必要時職能治療師會進入個案的職場，瞭解工作環境、工具等狀況，進而給予調整職務或職務再設計建議，勞工若因職災造成情緒問題，也可以轉介給臨床心理師，接受上限為20小時的心理諮商。

梁蕙雯表示，新竹台大分院作為職業傷病診治專責醫院暨職災職能復健專業機構，除了提供勞工職災整合服務，亦能協助企業中有需求的員工轉介，提供專業評估服務，讓職災勞工能順利重返職場。