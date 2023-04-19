嘉基複合式手術室半年破百例 精準導航傷口小恢復快

嘉義基督教醫院斥資上億元打造複合式手術室，啟用半年累計破百例；嘉義基督教醫院外科部主任神經外科醫師孫瑞明表示，運用精準定位、術中導航、缩短手術時程，達到「傷口小、破壞少、恢復快、更安全」的精準醫療服務目標。目前這項手術流程仍需要部分自費負擔，約需3萬元，年底前嘉基有優惠。

高雄70歲高姓老翁因年輕時從事重複彎腰負重的工作，導致脊椎過度負荷，脊椎退化造成腰痠背痛，痠麻脹痛感延伸至臀部及大腿，站立走路不到2分鐘就感到下肢無力，連上廁所、洗澡都有困難，久治不癒，生活品質大受影響。

日前北上到嘉基就醫，檢查後發現是脊椎狹窄壓迫神經所致，醫師孫瑞明評估建議用微創腰椎顯微手術治療，手術運用最新複合式手術室與導航系統，術後隔天即能下床活動，疼痛問題完全緩解，恢復正常生活，更可從事喜歡的登山健行活動。

醫師孫瑞明表示，在複合式手術室中的多軸式3D攝影導航定位及日益成熟的微創手術技術下，協助醫師在手術過程中做出精準即時性的判斷，大大提升脊椎手術的安全性及成功率，是病患及醫護人員的福氣。

術前先做精準定位掃描，手術中進行第二次的確認評估，完成手術時，再做最後掃描確認，降低手術過程中病患需反覆進出開刀房與影像檢查的感染風險，加上病人失血量少，傷口小、快速恢復健康。並於導航系統的協助下，不僅大幅度縮短手術時間約2～3小時，大大提升手術的安全性。

孫瑞明表示，複合式手術室是整合了影像設備、生命支持系統等多種高科技設備，建構成―個更精確、安全的手術執行環境，籍此手術室可以實現手術過程的即時高清晰度影像監控，讓醫師可以清楚看到病灶，精準定位規劃手術路徑，降低周邊血管及神經組織損傷的機率，減少併發症的發生，同時還可以監控患者的生命徵象，及時處理可能發生的問題，大幅爭取黃金治療時間，創造更佳的醫療成果。

院長姚維仁表示，嘉基複合式手術室自去年10月啟用至今，已順利完成超過100台手術，涵蓋有神經外科37例、胸腔外科40例、骨科23例、心血管外科8例及整形外科共計108例。