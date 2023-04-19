嘉基複合式手術室半年破百例 精準導航傷口小恢復快
嘉義基督教醫院斥資上億元打造複合式手術室，啟用半年累計破百例；嘉義基督教醫院外科部主任神經外科醫師孫瑞明表示，運用精準定位、術中導航、缩短手術時程，達到「傷口小、破壞少、恢復快、更安全」的精準醫療服務目標。目前這項手術流程仍需要部分自費負擔，約需3萬元，年底前嘉基有優惠。
高雄70歲高姓老翁因年輕時從事重複彎腰負重的工作，導致脊椎過度負荷，脊椎退化造成腰痠背痛，痠麻脹痛感延伸至臀部及大腿，站立走路不到2分鐘就感到下肢無力，連上廁所、洗澡都有困難，久治不癒，生活品質大受影響。
日前北上到嘉基就醫，檢查後發現是脊椎狹窄壓迫神經所致，醫師孫瑞明評估建議用微創腰椎顯微手術治療，手術運用最新複合式手術室與導航系統，術後隔天即能下床活動，疼痛問題完全緩解，恢復正常生活，更可從事喜歡的登山健行活動。
醫師孫瑞明表示，在複合式手術室中的多軸式3D攝影導航定位及日益成熟的微創手術技術下，協助醫師在手術過程中做出精準即時性的判斷，大大提升脊椎手術的安全性及成功率，是病患及醫護人員的福氣。
術前先做精準定位掃描，手術中進行第二次的確認評估，完成手術時，再做最後掃描確認，降低手術過程中病患需反覆進出開刀房與影像檢查的感染風險，加上病人失血量少，傷口小、快速恢復健康。並於導航系統的協助下，不僅大幅度縮短手術時間約2～3小時，大大提升手術的安全性。
孫瑞明表示，複合式手術室是整合了影像設備、生命支持系統等多種高科技設備，建構成―個更精確、安全的手術執行環境，籍此手術室可以實現手術過程的即時高清晰度影像監控，讓醫師可以清楚看到病灶，精準定位規劃手術路徑，降低周邊血管及神經組織損傷的機率，減少併發症的發生，同時還可以監控患者的生命徵象，及時處理可能發生的問題，大幅爭取黃金治療時間，創造更佳的醫療成果。
院長姚維仁表示，嘉基複合式手術室自去年10月啟用至今，已順利完成超過100台手術，涵蓋有神經外科37例、胸腔外科40例、骨科23例、心血管外科8例及整形外科共計108例。
現階段適合在複合式手術室進行的手術及治療包括肺部腫防脈及週邊血管支架置放、內血管瘤治療、脊椎微創顯微手術、脊椎鎖面骨折復位手術；對於需要跨團隊多科共同診治的重大外傷病人，能同時提供各科所需的影像，例如危急時栓塞止血就能同時在手術室進行，減少病人從手術室移動至血管攝影室的風險，將有助於加強重大外傷的處置能力。
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