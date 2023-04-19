長新冠帶來百億GDP損失 你腦霧了嗎？這3題可自我篩檢

健保署統計，截至3月13日，僅8388人因長新冠就醫，但台大公衛教授陳秀熙曾推估，台灣至少有40萬人長新冠，今天他更指出，新冠急性感染造成國內生產毛額（GDP）損失約37億元，長新冠帶來的GDP損失更高，達100億元。陳秀熙提供國際期刊最新「腦霧注意力測試」，3題總分15分，若超過10分，就可能有腦霧，需專業協助。

去年國發會以長新冠相關醫療利用情形，估算今年健保總額該為新冠相關醫療準備多少錢，但可能嚴重低估。陳秀熙指出，台灣累計感染人數為1016萬人，累計死亡人數1.7萬人。推估新冠肺炎及長新冠症狀損失，若以GDP估算，整體損失為1337億元，其中壽命損失占1200億元，長新冠占100億元，急性感染期占37億元。

長新冠症狀多元，以「任一神經相關疾病」負擔最高，推估將額外造成16萬人負擔，平均每千人增加70人會有長新冠神經系統疾病，範圍涵蓋肌肉骨骼、心理健康、感覺失調、認知記憶、末梢神經、其他神經相關、腦血管、發作性控制不良以及錐體外症候群。

若以族群來看，陳秀熙指出，女性長新冠長者容易出現與大腦前額皮質相關功能障礙，這也是導致焦慮、憂鬱等精神疾病前身；兒童及青少年則會出現腦霧相關問題，如執行功能、注意力、記憶、語言等功能失調。對於失智老人而言，長新冠則會造成認知記憶功能下降。

陳秀熙表示，整體來說，長新冠造成的腦霧屬於神經系統認知障礙，而嚴重認知障礙即所謂失智，需在輕症時及時治療。根據最新發表研究提出「腦霧注意力測試」，建議民眾可使用下列三題進行自我檢視：

●腦霧注意力測試

1.經常突然一陣暈眩

2.集中注意力困難

3.思考比以前慢

評分說明：

．從未或非常少／1分

．經常／5分

．介於兩者間，根據發生頻率自行給分／1至5分

•總分15分，若得分超過10分，就可能已有腦霧，建議尋求神經醫學專業協助。

陳秀熙研究團隊成員魏士翔指出，根據澳洲研究，整體新冠疫情造成的健康生命損失與慢性腎臟病造成的非致命健康損失相當，其中長新冠造成的生命年損失，占整體新冠損失一成。

美國研究則顯示，2022年6月至2022年7月，18至64歲成年人中，大約25%個案的長新冠症狀持續逾一個月，而且有54%日常活動能力下降。整體而言，逾20%確診者在初次感染後一個月仍有症狀。

陳秀熙表示，實證已顯示長新冠的疾病負擔與慢性病相當，需要適當的醫療照護。進入後疫情時代，評估長新冠對於疾病負擔的影響、提供患者適當照護，將是政策考量重點之一。