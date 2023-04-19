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「終於擺脫束胸」 女平胸手術變陽光男　

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
志甜興趣非常廣泛，熱愛音樂喜歡運動。圖／讀者提供
志甜興趣非常廣泛，熱愛音樂喜歡運動。圖／讀者提供

經營火鍋店的志甜是生理女性，但從小性別認同是男生，青春期胸部隆起，讓他相當不自在，2019年志甜終於鼓起勇氣做了平胸手術，身體恢復後持續健身，陽光帥氣的形象讓他獲得2022年亞洲同志運動會健美項目海灘褲組第1名，志甜說，「感謝媽媽、家人、朋友的支持、理解，才能讓我活出彩色的自己！」

今年31歲的志甜以經營火鍋店為業，他喜歡健身，也擅長彈吉他，外表相當陽光健康，但其實他的成長過程歷經坎坷，尤其在發育的過程中胸部逐漸隆起，讓他覺得相當困擾、害羞。

志甜就讀國中時，看到新聞報導「黑道大哥因有女乳症而讓他覺得男子氣概盡失，去做了手術」，讓他心想，是不是有一天也能去拿掉胸部，做喜歡的自己；在大學畢業後知道了平胸手術，就開始搜集資料、評估，終於在2019年做了平胸手術。

志甜說：「我是一個非常怕痛的人，就連要抽血檢查都會倒抽好幾口氣！」開刀本來就不是一件舒服的事情，但過程中換藥、拆線、拔引流管並沒有難受、疼痛到無法忍耐。

志甜表示，在還沒做平胸手術時，他就是一個健美迷，常常去看各種健美比賽，在台上看各位選手展現自己，讓他更堅定想做平胸手術，追求自己想要的體態，術後經過休養約1年後，才把重訓慢慢增加到接近原本的強度。

志甜說，目前術後3年了，之前夏天穿束胸悶熱易流汗，不管是運動或是在廚房工作，一天都要換掉2至3件束胸，「終於不用洗一大堆束胸，夏天不再不舒服，運動也方便沒有束縛！」

整形外科診所院長林莉穎醫師表示，隨著同性婚姻合法化後，多元性別的概念越來越公開且盛行，相對的「為自己身體作主」的意識也逐漸抬頭，平胸手術在近兩年開始為人所知，依整形外科診所統計，想擺脫束胸的求診人數較去年同期飆高了將近5成。

林莉穎說，術前諮詢時，有經驗的醫師會根據客人原有的乳房大小、皮膚鬆緊度等先天條件進行手術切口評估，區分為半圈乳暈開口以及胸下微笑開口兩種術式，術後依照醫囑穿加壓塑身衣約1個月至3個月。

林莉穎強調，平胸手術本身不可逆，術後無法恢復哺乳能力，乳頭的感覺也有可能輕微受損，必須是對自我性別認同已經非常肯定的人，才能施行平胸手術；另外視個人情況，若需要縮乳頭、須於平胸手術後約3到6月，醫師判斷平胸手術疤痕已經穩定後，才能再進行縮乳頭手術。

志甜以經營火鍋店為業，下班後會換上運動服前往健身房訓練。圖／讀者提供
志甜以經營火鍋店為業，下班後會換上運動服前往健身房訓練。圖／讀者提供
志甜擅長彈吉他，在休假時從事吉他教學、駐唱工作。圖／讀者提供
志甜擅長彈吉他，在休假時從事吉他教學、駐唱工作。圖／讀者提供

手術 醫師 運動

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