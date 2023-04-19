快訊

MLB／生涯200勝！克蕭7局9K無失分寫紀錄 勝率攀上巔峰

棄台論掀波 法國友台小組主席為何說「馬克宏是正確的」？

NBA季後賽／太陽布克狂轟38分擊沉快艇 保羅、KD中止難堪紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小黃司機頻遭暴力對待 工會籲提供防護設備、協助管道

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中華民國計程車駕駛員工會全國聯合會今邀集台北市、新北市、桃園市計程車駕駛員職業工會、台北市個人計程車駕駛員職業工會、台灣數位平台預約接送從業人員產業工會召開記者會。記者周湘芸／攝影
中華民國計程車駕駛員工會全國聯合會今邀集台北市、新北市、桃園市計程車駕駛員職業工會、台北市個人計程車駕駛員職業工會、台灣數位平台預約接送從業人員產業工會召開記者會。記者周湘芸／攝影

台北市13日上午發生乘客喝醉搭乘計程車毆打司機事件，造成司機臉部及手部瘀傷。無獨有偶，本月初1名醉客於汐止將計程車司機徒手打死。事實上，計程車駕駛被攻擊、辱罵事件層出不窮，中華民國計程車駕駛員工會全國聯合會今邀集5大工會及受害司機召開記者會，呼籲相關單位重視司機安全，包括補助設備、提供受害司機協助管道等。

台北市13日上午發生1名乘客疑似喝醉，搭乘計程車時搶奪司機手機，更出手狂毆，造成史姓司機臉部、手部瘀傷，受到極大驚嚇，至今情緒仍處於極度不安與害怕。新北市汐止區6日也發生41歲的陳姓醉客清晨叫車後，在計程車後方隨地小便，司機上前阻止，不料卻被陳男徒手勒斃。

中華民國計程車駕駛員工會全國聯合會今邀集台北市、新北市、桃園市計程車駕駛員職業工會、台北市個人計程車駕駛員職業工會、台灣數位平台預約接送從業人員產業工會召開記者會表示，光是最近1個月就有至少10件計程車司機受到暴力威脅，未爆出來的更不在少數。

另1名今年2月曾受乘客暴力對待的張姓司機今也出席記者會表示，事發當天1名乘客原先預約要從三重至楊梅，中途突然說要去其他地方，卻一直不告知地址，只是叫司機左轉、直走，發現超過目的地又出言辱罵，他當時與對方溝通是否能結束行程，沒想到就遭對方直接毆打，造成臉部嚴重挫傷，約半個月無法出門工作。

張姓司機表示，司機被毆打、辱罵事件層出不窮，但多數人只希望平安完成工作，因此選擇隱忍，但司機群組每天都有人受到暴力對待，希望政府重視計程車司機安全。

台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長李威爾表示，計程車司機最怕遇到客人不付錢、車內嘔吐、被辱罵、被毆打等4種情況，現行日本、歐美都有針對計程車司機防護方法，希望交通部、勞動部、內政部警政署等單位重視，包括提供駕駛隔板、攝影機、一鍵報案等設備補助，或是提供受害駕駛後續協助管道。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

1名張姓司機今年2月也曾遭乘客毆打，造成臉部挫傷。圖／張姓司機提供
1名張姓司機今年2月也曾遭乘客毆打，造成臉部挫傷。圖／張姓司機提供

計程車 記者會

延伸閱讀

破天荒！憲法法庭撤回聲請 性侵犯想當計程車司機短期無解

運將高齡化成隱憂 業界：多元化司機掀變革迎轉機

又有小黃司機受害！台北醉漢搭車搶手機、狂毆畫面曝光

計程車司機椅背擺滿零食 網友議論：敢吃嗎？運將受訪說話了

相關新聞

那年我們追太陽！睽違3年日偏食再現 錯過再等7年

睽違近3年間，台灣明天4月20日將再次見到日食，台南市教育局南瀛天文館表示，此次為日偏食，開設了專屬線上直播，同步轉播澳...

2030減碳24％太消極？ 國發會：相比類似國家不算落後

2050淨零排放已為台灣最重要氣候政策目標，綠盟今舉辦「台灣如何邁向淨零轉型論壇—Team Taiwan 怎麼走？」論壇...

豬價清明前後暴漲暴跌 農委會：盼拍賣價維持95元上下

豬肉價格在清明節前飆漲到每公斤平均批發價百元史上最高點，但節後短短三天，豬價拍賣均價跌了7元，價格短期內暴漲暴跌，大漲大...

為營養才推學校午餐鳳梨入菜？立委要求加強鳳梨行銷

農委會農糧署推廣學校午餐鳳梨入菜，引起各界爭議，認為推完班班吃石斑，現在要推班班吃鳳梨遭農糧署長胡忠一否認；立委認為鳳梨...

打鼾檢測不必再一整晚 中國附醫用AI10分鐘即完成

打鼾影響睡眠，台灣男性每5人就有1人出現此症。但是睡眠檢測往往得花上一整個晚上，且在臉上、脖子貼滿電線，或是需要麻醉進行...

北橫台7線大曼段崩塌搶修 5月開放白天每2小時通行15分

桃園市復興區北橫公路台7線49.7公里大曼路段，去年10月大規模坍方中斷，路基流失18公尺，崩塌嚴重，公路總局第一區養護...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦