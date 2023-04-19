小黃司機頻遭暴力對待 工會籲提供防護設備、協助管道
台北市13日上午發生乘客喝醉搭乘計程車毆打司機事件，造成司機臉部及手部瘀傷。無獨有偶，本月初1名醉客於汐止將計程車司機徒手打死。事實上，計程車駕駛被攻擊、辱罵事件層出不窮，中華民國計程車駕駛員工會全國聯合會今邀集5大工會及受害司機召開記者會，呼籲相關單位重視司機安全，包括補助設備、提供受害司機協助管道等。
台北市13日上午發生1名乘客疑似喝醉，搭乘計程車時搶奪司機手機，更出手狂毆，造成史姓司機臉部、手部瘀傷，受到極大驚嚇，至今情緒仍處於極度不安與害怕。新北市汐止區6日也發生41歲的陳姓醉客清晨叫車後，在計程車後方隨地小便，司機上前阻止，不料卻被陳男徒手勒斃。
中華民國計程車駕駛員工會全國聯合會今邀集台北市、新北市、桃園市計程車駕駛員職業工會、台北市個人計程車駕駛員職業工會、台灣數位平台預約接送從業人員產業工會召開記者會表示，光是最近1個月就有至少10件計程車司機受到暴力威脅，未爆出來的更不在少數。
另1名今年2月曾受乘客暴力對待的張姓司機今也出席記者會表示，事發當天1名乘客原先預約要從三重至楊梅，中途突然說要去其他地方，卻一直不告知地址，只是叫司機左轉、直走，發現超過目的地又出言辱罵，他當時與對方溝通是否能結束行程，沒想到就遭對方直接毆打，造成臉部嚴重挫傷，約半個月無法出門工作。
張姓司機表示，司機被毆打、辱罵事件層出不窮，但多數人只希望平安完成工作，因此選擇隱忍，但司機群組每天都有人受到暴力對待，希望政府重視計程車司機安全。
台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長李威爾表示，計程車司機最怕遇到客人不付錢、車內嘔吐、被辱罵、被毆打等4種情況，現行日本、歐美都有針對計程車司機防護方法，希望交通部、勞動部、內政部警政署等單位重視，包括提供駕駛隔板、攝影機、一鍵報案等設備補助，或是提供受害駕駛後續協助管道。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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