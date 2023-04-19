國小學童逾半運動量不足 國健署3妙招顧健康

小時候過重7成長大依然胖，但調查發現國小學童超過一半以上運動時間不夠。國健署建議兒童運動3妙招，包括有氧適能、強度漸進、強化骨骼，促進親子感情並從小養成健康習慣。

台灣民眾肥胖率逐年攀升，根據衛生福利部國民健康署2022年健康促進統計年報，2017至2020年成人過重及肥胖率已攀升到50.3%，中小學學生過重及肥胖率也都有升高趨勢，其中約7成長大成人仍然肥胖，並增加三高、罹癌風險。

運動是維持健康體態關鍵之一，國健署今天發布新聞稿指出，根據教育部體育署110學年度各級學校學生運動參與情形調查，國小學童認為運動時間充足比率為42.7%，超過一半以上運動時間不夠。

國健署社區健康組組長羅素英告訴中央社記者，世界衛生組織（WHO）建議兒童每天要累積60分鐘的中度身體活動、每週累積達420分鐘，且兒童期身高每年約增加5到8公分，體重約增加2到6公斤，此時若沒有足夠的身體活動量，將影響孩子的發育。

事實上運動沒有那麼難，羅素英表示，國健署提出兒童運動3妙招，包括有氧適能不可少、強度增加慢慢來、強化骨骼長得高，就是希望鼓勵結合日常生活。

羅素英說明，有氧適能運動又稱心肺耐力運動，以大肌群為主，建議透過多樣化方式進行，除了假日可以到河濱公園溜直排輪、散步、拋接球，平常也可以從坐車上學改為騎單車或走路上學。

強度增加慢慢來則是提醒運動強度要循序漸進，而適度的快跑或彈跳運動，可以刺激骨骼生長，促進身體發展，像是跳繩、單腳跳、快跑、跳躍性的球類運動如籃球、排球等。

羅素英分享經驗表示，藉著與孩子一同出遊，更加了解現在年輕人想法與喜好，呼籲家長多陪伴一起外出動一動，創造多贏的健康身心靈；當動態活動的時間相對減少，也會減少人際互動，無形中增加兒童期肥胖及長大後罹患非傳染性疾病的風險。