七旬翁心肌嚴重缺氧 靠達文西冠狀動脈繞道手術救命

73歲劉先生患有三高病史，雖有定期回診，但日前因突感呼吸困難而至台北慈濟醫院就診，電腦斷層掃瞄檢查發現，其左主幹冠狀動脈嚴重鈣化，心導管攝影檢查也發現多條血管狹窄，無法以心導管手術裝置支架，遂改執行達文西冠狀動脈繞道手術，住院5天休養後順利出院。

冠狀動脈是心臟最重要的血管，負責供應心臟血液與養分，主要分為左主幹冠狀動脈的左前降枝、左迴旋枝與右冠狀動脈。當冠狀動脈因粥狀硬化，斑塊在動脈壁上逐漸堆積造成冠狀動脈狹窄；或當斑塊破裂時，碎屑塊便可能完全阻塞動脈，從而導致動脈供血的心肌區域無法獲得充足的血液及氧氣。

此時患者很可能會出現心絞痛、心律不整、心肌梗塞等症狀，而患有三高疾病、肥胖或長期抽菸者都是引起冠狀動脈鈣化的危險族群。

心臟血管外科醫師羅崇祐指出，若病人有冠狀動脈鈣化嚴重或是諸多血管嚴重阻塞的情形，適合採用外科手術的方式，利用自身健康的血管造新的通路以恢復心臟正常的血流供應。

而劉先生的冠狀動脈繞道手術是先以內視鏡手術擷取手部橈動脈，再以機器手臂的方式取出左側內乳動脈，將兩條動脈組合為Y型血管形成新的供血管路，並將此管路與心臟上有狹窄的3處重要冠狀動脈吻合，以改善心肌缺氧的情況。

達文西冠狀動脈繞道手術的優點在於手術傷口小、失血量少，且不需要觸碰到上升主動脈，中風機率極低，相關研究文獻也發現其10年的暢通率仍可達九成。