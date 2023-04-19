快訊

MLB／生涯200勝！克蕭7局9K無失分寫紀錄 勝率攀上巔峰

棄台論掀波 法國友台小組主席為何說「馬克宏是正確的」？

NBA季後賽／太陽布克狂轟38分擊沉快艇 保羅、KD中止難堪紀錄

80歲阿嬤下背劇痛 竟是罕見腰髂肌膿瘍併發敗血症

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣人口高齡化，南投醫院提醒老人家養成運動習慣，注意身體症狀，減少慢性病威脅。圖／南投醫院提供
南投縣人口高齡化，南投醫院提醒老人家養成運動習慣，注意身體症狀，減少慢性病威脅。圖／南投醫院提供

南投80歲林姓老阿嬤有糖尿病史，日前下背劇痛至行走困難，家人趕緊將她送至南投醫院急診。醫師檢查發現，阿嬤血液中白血球含量偏高，而且合併發燒，竟是腰髂肌膿瘍併發敗血症，趕緊安排膿瘍引流及施打抗生素後，阿嬤才逐漸恢復健康。

南投醫院感染科主任廖嘉宏說，腰髂肌膿瘍是少見的後腹腔感染，指的是腰髂肌有膿液堆積，好發於糖尿病、慢性腎衰竭等免疫力低下的病人，患者可能出現下背痛、發燒、食慾不振及行走不便等症狀，若沒有及時處理，可能會導致嚴重的併發症，甚至危及性命。

腰髂肌膿瘍因發生率不高，症狀又不明顯，容易與泌尿道疾病、腸胃或關節感染混淆，診斷不易，需倚靠專業醫師的靈敏，並搭配影像檢查才能確定。

廖嘉宏為阿嬤安排經皮穿刺引流，在超音波導引下成功引流膿瘍並置放引流管，並且依據血液細菌培養報告選用合適的抗生素治療，順利改善症狀。

南投醫院院長洪弘昌說，此案南投醫院感染科與放射科、骨科及泌尿科等跨專科團隊提供共同會診醫療合作服務，並與病人及家屬共同召開家庭會議，說明病情、治療方向、治療選擇、未來醫療計畫等，跨團隊的整合與合作，讓團隊與病人、家屬共同決定最適合的醫療照護方向。

南投 阿嬤 團隊

延伸閱讀

判若兩人！男星減掉快70公斤 樂喊：糖尿病都沒了

為何熊冬眠不會血栓，但久坐不動的人類會？科學家找出原因了

減少糖尿病、心血管疾病風險 地中海飲食5大好處一次看

吃糖就是罪惡？研究指「這種糖」吃愈多愈不易得糖尿病，但僅限一來源！

相關新聞

那年我們追太陽！睽違3年日偏食再現 錯過再等7年

睽違近3年間，台灣明天4月20日將再次見到日食，台南市教育局南瀛天文館表示，此次為日偏食，開設了專屬線上直播，同步轉播澳...

2030減碳24％太消極？ 國發會：相比類似國家不算落後

2050淨零排放已為台灣最重要氣候政策目標，綠盟今舉辦「台灣如何邁向淨零轉型論壇—Team Taiwan 怎麼走？」論壇...

豬價清明前後暴漲暴跌 農委會：盼拍賣價維持95元上下

豬肉價格在清明節前飆漲到每公斤平均批發價百元史上最高點，但節後短短三天，豬價拍賣均價跌了7元，價格短期內暴漲暴跌，大漲大...

為營養才推學校午餐鳳梨入菜？立委要求加強鳳梨行銷

農委會農糧署推廣學校午餐鳳梨入菜，引起各界爭議，認為推完班班吃石斑，現在要推班班吃鳳梨遭農糧署長胡忠一否認；立委認為鳳梨...

打鼾檢測不必再一整晚 中國附醫用AI10分鐘即完成

打鼾影響睡眠，台灣男性每5人就有1人出現此症。但是睡眠檢測往往得花上一整個晚上，且在臉上、脖子貼滿電線，或是需要麻醉進行...

北橫台7線大曼段崩塌搶修 5月開放白天每2小時通行15分

桃園市復興區北橫公路台7線49.7公里大曼路段，去年10月大規模坍方中斷，路基流失18公尺，崩塌嚴重，公路總局第一區養護...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦