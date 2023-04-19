80歲阿嬤下背劇痛 竟是罕見腰髂肌膿瘍併發敗血症

南投80歲林姓老阿嬤有糖尿病史，日前下背劇痛至行走困難，家人趕緊將她送至南投醫院急診。醫師檢查發現，阿嬤血液中白血球含量偏高，而且合併發燒，竟是腰髂肌膿瘍併發敗血症，趕緊安排膿瘍引流及施打抗生素後，阿嬤才逐漸恢復健康。

南投醫院感染科主任廖嘉宏說，腰髂肌膿瘍是少見的後腹腔感染，指的是腰髂肌有膿液堆積，好發於糖尿病、慢性腎衰竭等免疫力低下的病人，患者可能出現下背痛、發燒、食慾不振及行走不便等症狀，若沒有及時處理，可能會導致嚴重的併發症，甚至危及性命。

腰髂肌膿瘍因發生率不高，症狀又不明顯，容易與泌尿道疾病、腸胃或關節感染混淆，診斷不易，需倚靠專業醫師的靈敏，並搭配影像檢查才能確定。

廖嘉宏為阿嬤安排經皮穿刺引流，在超音波導引下成功引流膿瘍並置放引流管，並且依據血液細菌培養報告選用合適的抗生素治療，順利改善症狀。

南投醫院院長洪弘昌說，此案南投醫院感染科與放射科、骨科及泌尿科等跨專科團隊提供共同會診醫療合作服務，並與病人及家屬共同召開家庭會議，說明病情、治療方向、治療選擇、未來醫療計畫等，跨團隊的整合與合作，讓團隊與病人、家屬共同決定最適合的醫療照護方向。