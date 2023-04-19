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2030減碳24％太消極？ 國發會：相比類似國家不算落後

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國發會主委龔明鑫出席「台灣如何邁向淨零轉型論壇—Team Taiwan 怎麼走？」論壇。記者胡瑞玲／攝影
國發會主委龔明鑫出席「台灣如何邁向淨零轉型論壇—Team Taiwan 怎麼走？」論壇。記者胡瑞玲／攝影

2050淨零排放已為台灣最重要氣候政策目標，綠盟今舉辦「台灣如何邁向淨零轉型論壇—Team Taiwan 怎麼走？」論壇，探討碳費徵收、綠能爭議、工業減碳等議題。國發會主委龔明鑫表示，2030減碳目標訂定24％正負1％與已發展國家相比確實較低，但相比與台灣情況類似的國家並不算落後，未來若有更好科技也會持續精進、滾動發展。

龔明鑫致詞時表示，針對淨零排放的所有規畫並非最終方案，若有更好方法都可滾動修正。2021年總統蔡英文宣布淨零目標後，2022年3月就公布淨零排放路徑，之後率續舉辦座談會及討論會，很多公司行號、金融業都很關心，尤其是ESG部分。

龔明鑫說，目前訂定2030年減碳目標為24％正負1％，希望可以減到25％，部分人質疑此目標太消極保守，但其實各部會已務實探討，就現有的科技技術及量能可做到什麼程度，2030年後會有更好的科技能運用，屆時減碳速度會更快。

龔明鑫坦承，台灣訂定減碳25％目標與其他國家如日本相比，確實沒較高的挑戰性，但這些國家是否能做到也在觀察中，若與台灣情況類似的國家相比，減碳近25％的目標不算落後，既然目標訂定了就要往前走，也會持續滾動檢討。

龔表示，淨零路徑上分為能源、產業、生活、社會等4項轉型，社會轉型也就是公正轉型、社會溝通。法治部分，氣候變遷因應法（簡稱氣候法）今年1月三讀通過、2月蔡英文公布，淨零目標入法，但除了氣候法外，其他相關配套法令也在進行中。

龔明鑫指出，舉例來說，行政院會去年12月通過再生能源發展條例修正草案，現送立院審議，此草案可讓再生能源在布局上更積極。再生能源較被關注如太陽能光電及離岸風電，在潛在能源如地熱等，相關開發時需有程序，畢竟地熱範圍很多都在國家公園或保護區，需有法律依據作為基礎。

能源轉型部分，太陽能及離岸風電受到疫情影響進度稍為落後，盼在2023至23025年期間補上進度，甚至增加裝置容量，過程中也遇到很多挑戰，包含太陽能鋪設與環境如何共榮、離岸風電與航道、漁民的協調及磨合等都要持續進行。

他也說，產業轉型部分，除啟動節能方案外，也把耗能相關機具做轉換，如發電器、馬達等轉換到更有效率的設備，若能電動化就電動畫，盡可能去碳化，另也針對能源大戶有其要求；生活轉型有關食衣住行，行的部分如2030年所有市區公車全面電動化，目前國發會也編列643億進行全面汰換，這項戰略有機會達成。

減碳 蔡英文 再生能源 龔明鑫

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