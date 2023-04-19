2023蘭陽星空賞螢季 在銀河下觀賞螢河

宜蘭縣政府今年結合賞螢火蟲與觀星活動，舉辦「2023蘭陽星空賞螢季」，與在地4個休閒農業區與11個觀光業者合作，4到8月陸續推出賞螢導覽、觀星培訓與星空音樂會等活動，盼延續綠博、賞螢、觀星、七夕情人節四季不同的觀光特色。

縣府工旅處表示，宜蘭每年4到6月是賞螢季，適合賞螢的休閒農場數量為全台翹楚，加上擁有大面積低光害生態環境，遂將去年開始舉辦的觀星與賞螢結合，擴大辦理為星空賞螢季。

星空賞螢季第一部分為4月20日到5月31日的「螢河點點」賞螢活動，縣內各休閒農場、休閒農業區推出免費賞螢生態導覽，縣府設計賞螢地圖為民眾規畫參考行程，並輔導業者呈現更專業的導覽，依不同的農場、農業區設計具有在地特色與魅力的課程。

賞螢季第二部分活動「蘭陽星空」，5月15日開放觀星培訓課程報名，限額20名，鼓勵參與賞螢活動的業者報名，可以推出從賞螢到觀星一系列導覽活動；8月底將舉辦星空音樂會，過去吸引上千人參加，今年希望藉由整個系列活動招徠更多人潮，並銜接8月七夕情人節。