台南雨量上修300毫米 黃偉哲：大旱逢大雨遇漲潮 嚴陣防汛

中央氣象局預報，今天起北部海面有鋒面接近，台灣周圍環境有較強的西南風，西半部地區轉為有短暫陣雨或雷雨，市長黃偉哲今天上午視察已經完工的歸仁南10分洪系統時表示，明天雨量可能上修到300毫米，且是短延時強降雨甚至暴雨，「左手抗旱另一隻手就要防洪」，希望分洪系統讓歸仁及仁德易淹水地區挺過這一關，全市也要嚴防致災性降雨。

黃偉哲表示，在預期春雨鋒面到來之前先來看視察南10分洪系統，中央和地方分工，中央河川局進行鹽水溪整治，地方水利局負責下水道及涵箱，將原先疏洪道及排入鹽水溪的排水依地勢高低做處理，過去新豐區、歸仁、仁德易遇雨成災，在明天可能暴雨考驗中，分洪系統產生效用，讓地方減少淹水的災害。

黃偉哲也呼籲說，大旱之後就有大澇，雨勢是急且集中在小區域，往年例行的防洪的工作包括水道清淤及溝渠清掃，都有照常在做，但各地清潔隊及工務局水利局人力有限，跟里長拜託動員志工協助，下大雨就是防洪工作的驗收，會進行管考，沒有落實側溝清於及落葉清淤阻礙排水，就會追究責任。

台南市災防辦也指出，周四(20日)適逢農曆初一，沿海地區常有大潮，又遇鋒面通過南部地區，易有瞬間大雨、雷擊或強陣風等劇烈天氣，市長要求市府團隊提高警覺，尤其道路側溝、下水道等排水通道務必加強清疏，作好整備措施，嚴防突發性致災降雨，沿海低窪地區並應慎防大潮。

市府災防辦執行秘書王雅禾說，全球暖化極端氣候造成降雨分布不均，才剛發生嚴峻的旱災，但5月起又即將進入防汛期，凸顯出災害防救沒有假期，面對此次鋒面來襲，民眾仍需嚴防突發致災性降雨，盡量避免前往山區、溪河岸邊或沿海低窪地區活動，做好充分的防災準備，市民朋友可下載臺南水情即時通APP、加入台南市政府官方LINE帳號、前往臺南市政府防災資訊服務網或各區公所網站防災專區等，於第一時間獲得最新防災資訊，隨時關注最新氣象動態，留意自身安全。