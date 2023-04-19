台灣4月20日可看到日偏食 錯過再等7年

睽違近3年，台灣明天將可看到日偏食，台南東區復興國小將架設天文望遠鏡，安平區西門實小也有天文志工指導觀看。錯過這次機會，下次想在台灣見到日食特殊天象，得再等7年。

台南市政府今天發布新聞稿指出，當日、月、地因天體運行而排成一列，也就是初一，若月球影子落在地球上，便可於陰影區見到日食。但因地球公轉黃道面和月球公轉白道面並非剛好平行，兩者之間約有5度夾角，因此，並非每次初一都會發生日食。

台南市南瀛天文館表示，此次日食屬於混合型日食，隨著所在地區不同，日食型態也不相同；一般來說，月球投射在地球上陰影區，「本影區」可看見日全食，「半影區」可看見日偏食。明天全食帶會通過澳洲西北角、印尼等地，台灣位於偏食帶，只能看見日偏食。

台南預估明天中午12時24分開始初虧，下午1時7分發生食甚，也就是日偏食缺角最大的發生時間，1時49分復圓，最大食分約為0.04；因食分不大，若未特別注意，就不會發現日偏食現象。

此外，不同地區食甚發生時間不盡相同，台北食甚時間約在明天下午1時10分、發生時間最早則落在金門的1時4分，越往南邊遮蔽面積越高，蘭嶼遮蔽面積可達8.3%。

天文館人員提醒，因太陽光猛烈，日食發生時太陽亮度仍強，絕不可用肉眼或配戴一般太陽眼鏡直視太陽，可利用常見的「針孔成像」、「鏡面投影」、「日食觀測箱」等間接方式；若想直接觀測，可到天文館使用裝有太陽濾鏡望遠鏡，或戴上日食專用太陽觀測眼鏡，持續觀看時間不宜太久，以免眼睛遭受永久性傷害。