豬價清明前後暴漲暴跌 農委會：盼拍賣價維持95元上下

豬肉價格在清明節前飆漲到每公斤平均批發價百元史上最高點，但節後短短三天，豬價拍賣均價跌了7元，價格短期內暴漲暴跌，大漲大跌，緊接著要迎接端午節，立委要求穩定豬價，不要讓豬價飆漲過高，讓人民產生心理衝擊。

立法院經濟委員會今天處理農委會預算解凍案，同時審查植物品種及種苗法修法。農委會副主委陳駿季表示，希望豬價維持在每公斤平均批發價95元上下。

立委陳亭妃說，毛豬價格年漲三成，單日均價每公斤突破百元，有節日就會飆漲，接下來端午節包粽子怎麼辦？節日才是人民關注的焦點，不要讓豬價飆漲過高，讓人民產生衝擊心理。

農委會副主委陳駿季表示，清明節豬價突破百元，目前國產豬占比九成，進口占10%，而第一季的進口量足足少了1萬公噸；國內豬肉的生產因為百億基金挹注，造成很多養豬場正在改建，豬的飼養效率會變低，變成豬舍一棟、一棟改，也會造成豬肉換肉率減少，國內飼料價格高、育成率低下，導致國內供應吃緊。