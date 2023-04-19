快訊

啦啦隊爆紅讓職棒比賽變質？他點出球賽「本質迷」的盲點

Google嚇哭！三星想改用Bing搜尋 母公司市值一度蒸發1.5兆

最激烈初選無聲開打 「三重梁詠琪」苦戰兩個男人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

豬價清明前後暴漲暴跌 農委會：盼拍賣價維持95元上下

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會副主委陳駿季。記者彭宣雅／攝影
農委會副主委陳駿季。記者彭宣雅／攝影

豬肉價格在清明節前飆漲到每公斤平均批發價百元史上最高點，但節後短短三天，豬價拍賣均價跌了7元，價格短期內暴漲暴跌，大漲大跌，緊接著要迎接端午節，立委要求穩定豬價，不要讓豬價飆漲過高，讓人民產生心理衝擊。

立法院經濟委員會今天處理農委會預算解凍案，同時審查植物品種及種苗法修法。農委會副主委陳駿季表示，希望豬價維持在每公斤平均批發價95元上下。

立委陳亭妃說，毛豬價格年漲三成，單日均價每公斤突破百元，有節日就會飆漲，接下來端午節包粽子怎麼辦？節日才是人民關注的焦點，不要讓豬價飆漲過高，讓人民產生衝擊心理。

農委會副主委陳駿季表示，清明節豬價突破百元，目前國產豬占比九成，進口占10%，而第一季的進口量足足少了1萬公噸；國內豬肉的生產因為百億基金挹注，造成很多養豬場正在改建，豬的飼養效率會變低，變成豬舍一棟、一棟改，也會造成豬肉換肉率減少，國內飼料價格高、育成率低下，導致國內供應吃緊。

陳駿季表示，農委會提出因應措施，每一周豬肉供應頭數2.1萬頭，每天調整供應頭數，希望豬肉價格維持每公斤平均批發價95元上下，而中央畜產會也會進口3000公噸因應。

豬肉價格在清明節前飆漲到每公斤平均批發價百元，節後暴跌超過10元，農委會今天表示，希望豬價每公斤平均批發價維持95元上下。圖／豬農提供
豬肉價格在清明節前飆漲到每公斤平均批發價百元，節後暴跌超過10元，農委會今天表示，希望豬價每公斤平均批發價維持95元上下。圖／豬農提供

豬價 豬肉 農委會

延伸閱讀

綠鬣蜥111年移除逾4萬隻 農委會：控制已有成效

為營養才推學校午餐鳳梨入菜？立委要求加強鳳梨行銷

肉品狂漲…豬肉創下天價 台畜總座：中秋節後才有望回穩

2至3月乾旱農損增至逾5億元 茶最傷逼近2億元

相關新聞

周四迎「梅雨級」降雨？氣象局：可能有「短延時豪雨」

周四將迎來本周最大雨勢，「觀天氣看氣象」臉書專頁指出，「目前看來跟梅雨鋒面過境時的降雨有拚」；不過，中央氣象局表示，這波...

鋒面漸近今起變天！降雨愈晚愈明顯 「雨勢最大時間點」曝光

今天天氣仍偏悶熱，各地高溫30度至34度，但因鋒面漸近，西半部地區會有短暫陣雨或雷雨，且雨勢愈晚愈明顯，東南部易有焚風發...

名勝世界壹號重返台灣 除美食誘因 高雄勝出關鍵為何？

過去長期停泊在基隆港、台灣民眾並不陌生的名勝世界壹號郵輪，在歷經疫情後重返台灣市場，改以高雄-香港為雙母港營運，今年4月4日已首航高雄港，4月11日起更開始停泊澎湖，不僅要將國際旅客帶進南台灣，更搶進離島。名勝世界壹號為何捨棄基隆、改抱高雄？聯合報數位版特別專訪名勝世界郵輪總裁吳明發，他除了分析高雄勝出關鍵，也分享吸引旅客登船的美食誘因。

2023蘭陽星空賞螢季 在銀河下觀賞螢河

宜蘭縣政府今年結合賞螢火蟲與觀星活動，舉辦「2023蘭陽星空賞螢季」，與在地4個休閒農業區與11個觀光業者合作，4到8月...

台南雨量上修300毫米 黃偉哲：大旱逢大雨遇漲潮 嚴陣防汛

中央氣象局預報，今天起北部海面有鋒面接近，台灣周圍環境有較強的西南風，西半部地區轉為有短暫陣雨或雷雨，市長黃偉哲今天上午...

台灣空汙罹肺癌高於國外？張善政：高風險族群快篩檢

桃園市長張善政今天上午在市政會議表示，國際上知名期刊Nature最近有一則研究報告，指出台灣人吸入PM2.5空氣汙染的肺...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦